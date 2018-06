BERLINER MORGENPOST: Trump schwächt die USA - Leitartikel von Dirk Hautkapp

Berlin (ots) - Bis vor Kurzem war der von Donald Trumpangezettelte Handelskrieg mit Europa und China für die meistenAmerikaner noch eine eher abstrakte Angelegenheit. Die von hoherSymbolik geprägte Breitseite von Harley-Davidson gegen das Weiße Haushat das schlagartig geändert.Die Botschaft des weltbekannten Motorradherstellers, der einLebensgefühl auf Rädern verkauft, ist eindeutig: Der Mann, der vorallem den vernachlässigten ländlichen Regionen Amerikas ökonomischeSiege bis zur Langeweile versprochen hat, treibt uns mit seinem vonder EU erwartbar gekonterten Strafzollregime aus dem Land undvernichtet Arbeitsplätze, anstatt sie zu erhalten.Anstatt sich nun mit den nachvollziehbaren Argumenten für dieangekündigte Teilabwanderung ins Ausland zu beschäftigen und denKonflikt zu moderieren, gießt Trump in bekannter Manier Benzin insFeuer. Er stempelt das Unternehmen de facto zum Landesverräter. SeineDrohung, Harley-Davidson zur Strafe bis in die Wettbewerbsunfähigkeitzu besteuern, ist ein Eklat erster Güte.Ein verantwortungsvoller Kongress würde spätestens jetzt massiveinschreiten und den zunehmend selbstherrlich agierenden Präsidentengesetzlich einhegen. Bevor er die Wirtschaft an die Wand fährt. Aberdie Republikaner haben sich Trump gegenüber in eine Feigheitverzwergt, die dessen Allmachtsallüren täglich noch drastischerwerden lässt.Dabei ist Harley-Davidson kein Einzelfall. Seit die Trump'schenStrafzölle für Stahl und Aluminium gelten, spüren viele Firmen, diemit dem Basismaterial arbeiten, wachsende Bauchschmerzen. Und dieZahl der Opfer, auf deren Rücken Trump seinen hässlichenProtektionismus exerziert, steigt. Gerade hat der landesweit größteNagel-Hersteller die ersten Entlassungen vorgenommen. Weitere werdenfolgen.Allmählich setzt sich der Eindruck fest, dass TrumpsAnti-Freihandelspolitik gerade jene empfindlich treffen wird, die ihnvor zwei Jahren gewählt haben. So wird Amerika vieles - aber nichtwieder groß.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell