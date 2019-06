BERLINER MORGENPOST: Tatwaffe Messer / Leitartikel von Miguel Sanches

Berlin (ots) - Messer sind relativ günstig, leicht zu beschaffenund zu verstecken. Und gefährlich. Kann es sein, dass heute gleichdas Messer gezückt wird, wo früher die Fäuste geflogen sind? ImVolksmund heißt es, "Gelegenheit schafft Diebe". Nach dieser Logikschaffen Waffen Aggressoren. Nur wer ein Messer bei sich trägt, kannes auch gegen andere einsetzen. Anders herum: Je weniger Messerunterwegs sind, desto besser. Waffen sind in einer Konfliktsituationdie eine Eskalationsstufe zu viel. Im Prinzip darf bisher jeder inDeutschland mit einem Messer herumlaufen, mit feststehender Klingebis zu zwölf Zentimetern. Und das ist falsch. Ein Messerverbot istPrävention im besten Sinne. Wenn wir nichts tun, bekommen wirirgendwann amerikanische Verhältnisse, Metalldetektoren undKontrollen an den Schulen. So weit sollte man es nicht kommen lassen.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell