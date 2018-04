BERLINER MORGENPOST: Strohhalm in der Krise - Kommentar von Andreas Abel

Berlin (ots) - Kinder aus dem Bezirk sollen künftig Vorrang beider Vergabe der Plätze in den städtischen Kitas haben. Mitte undFriedrichshain-Kreuzberg bereiten offenbar mit ihremKita-Eigenbetrieb eine entsprechende Regelung vor. Ob andere Bezirkeentsprechend nachziehen, wird sich zeigen. Anzunehmen ist es.Manche Eltern protestieren bereits gegen eine solche"Abschottung", sie ist auch tatsächlich nicht schön. Aber sie istgegenwärtig unausweichlich und daher die richtige Entscheidung. DieRegelung "Bezirkskinder first" ist dabei naheliegend.Eltern klagen ihr Recht auf einen Betreuungsplatz ein und es istAufgabe der Bezirke, ihn zur Verfügung zu stellen. Zudem haben dieJugendämter am ehesten bei den städtischen Eigenbetrieben dieMöglichkeit, Belegungsmöglichkeiten durchzusetzen.Auf eines sollten die Bezirke aber verzichten: Auf den Ausschlussvon Geschwisterkindern aus einem anderen Bezirk. Die dafür benötigtenPlätze bewegen sich in einer überschaubaren Größenordnung. Und es istunzumutbar für Eltern, täglich mehrere Kitas anzusteuern.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell