BERLINER MORGENPOST: Streit über den Sonntagseinkauf / Kommentar von Ulrich Kraetzer zu Spätis

Berlin (ots) - Kurzform: Die Forderung, die Sonntagsruhe müsseeingehalten werden, ist für sich genommen völlig legitim. Unter dengegebenen Bedingungen ist sie aber scheinheilig. Denn das Gesetz, dasdiese Sonntagsruhe vorgeblich garantiert, ist unklar formuliert undsomit längst Makulatur. Ganz gleich also, welche Meinung man zumsonntäglichen Einkauf und zur Daseinsberechtigung der Spätis hat: DasGesetz über die Ladenöffnungszeiten muss präzisiert werden.Der vollständige Kommentar: Die Grünen wollen den sogenanntenSpätis erlauben, auch am Sonntag Kunden zu empfangen, und dafür dasGesetz über die Ladenöffnungszeiten ändern. Wozu das denn? DieseFrage dürften sich viele Berliner stellen. Denn wer in einem dervielen quirligen Viertel in der Innenstadt wohnt, weiß, dass diemeisten Kioske ohnehin regelmäßig am Sonntag öffnen. Ist der Vorstoßder Grünen also überflüssig? Könnte man meinen, ist aber nicht so.Denn das Gesetz über die Ladenöffnungszeiten lässt den regelmäßigenVerkauf an Sonntagen eigentlich nicht zu. Geschäfte für Touristendürfen ihre Türen zwischen 13 und 20 Uhr öffnen. Die malkleinen, mal ziemlich großen Spätis, bei denen nicht Stadtpläne,sondern Bier, H-Milch, Tiefkühlpizzen oder Duschgel in den Regalenstehen, fallen - bei aller Fantasie - nicht in diese Kategorie.Berichte über regelmäßige Razzien und Ordnungsstrafen für dieBetreiber sind zwar nicht überliefert. Formal aber verstoßen die oftfamiliengeführten Betriebe gegen das Ladenöffnungszeitengesetz. Istdoch egal? Nein, das ist nicht egal. Denn auch in einer Metropole wieBerlin, die sich zu Recht damit rühmt, dass Bewohner und GästeKonflikte auch außerhalb eines starren Regelwerks beilegen können,sollte der Rechtsstaat beachtet werden. Berlin ist nichtKleinkleckersdorf. Wenn es Regeln gibt, sollten sie eingehaltenwerden - oder eben geändert werden, so wie die Berliner Grünen esjetzt durchsetzen wollen. Die Forderung, die Sonntagsruhe müsseeingehalten werden, ist für sich genommen völlig legitim. Unter dengegebenen Bedingungen ist sie aber scheinheilig. Denn das Gesetz, dasdiese Sonntagsruhe vorgeblich garantiert, ist unklar formuliert undsomit längst Makulatur. Ganz gleich also, welche Meinung man zumsonntäglichen Einkauf und zur Daseinsberechtigung der Spätis hat: DasGesetz über die Ladenöffnungszeiten muss präzisiert werden.