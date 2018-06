BERLINER MORGENPOST: Der Spalt wird breiter / Leitartikel von Jörg Quoos zum Mordfall Susanna

Berlin (ots) - Kurzform: Das Vertrauen in den Rechtsstaat ist beivielen Bürgern ganz offensichtlich abhandengekommen und muss dringendwiedergewonnen werden. Daher müssen Straftaten von Asylbewerbern vielschneller ein Abschiebegrund sein. Und es muss viel genauerhingesehen werden, wer ins Land kommt und wer es verlässt. Es istabsurd, dass deutsche Urlauber wegen ein paar Kilo Übergewicht imHandgepäck auffallen, aber nicht ein Asylbewerber, bei dem der Nameauf dem Flugticket und in den Reisedokumenten nicht übereinstimmt.Der vollständige Leitartikel: Wieder ein totes Mädchen. Wiederkochen Emotionen hoch und der Spalt, der durch die Flüchtlingspolitikder Kanzlerin in der Gesellschaft entstanden ist, klafft wieder einStück weiter auf. Die Debatte wird unversöhnlicher und die Politikmuss aufpassen, dass sie aus Angst vor der AfD nicht unterlässt, daseigentlich Richtige zu tun. Da hat der Parteivorsitzende der FDP inseiner Analyse recht. Und richtig kann nur sein, konsequent auf dasRecht zu setzen. Das Vertrauen in den Rechtsstaat ist bei vielenBürgern ganz offensichtlich abhandengekommen und muss dringendwiedergewonnen werden. Daher müssen Straftaten von Asylbewerbern vielschneller ein Abschiebegrund sein. Und es muss viel genauerhingesehen werden, wer ins Land kommt und wer es verlässt. Es istabsurd, dass deutsche Urlauber wegen ein paar Kilo Übergewicht imHandgepäck auffallen, aber nicht ein Asylbewerber, bei dem der Nameauf dem Flugticket und in den Reisedokumenten nicht übereinstimmt.Fluglinie und Bundespolizei spielen sich jetzt offenbar gegenseitigden schwarzen Peter zu, wer bei der Kontrolle versagt hat. Da mussder Bundesinnenminister dringend durchgreifen. Schließlich hat HorstSeehofer immer wieder den Kontrollverlust in der Flüchtlingspolitikbeklagt - jetzt kann er liefern. Im tragischen Fall der 14-jährigenSusanna muss nicht nur gegen den mutmaßlichen Täter konsequentermittelt, sondern auch aufgeklärt werden, warum er sich noch inDeutschland befand. Raubüberfall mit einem Messer, eine Polizistinanspucken, Körperverletzungsdelikte - das ist nicht nur nach demBauchgefühl der Bürger ein Indiz dafür, dass hier jemand nicht Schutzsucht, sondern unseren Schutz missbraucht hat. Es ist ein Glücksfall,dass die kurdischen Sicherheitsbehörden so schnell und professionellreagiert haben und der mutmaßliche Täter gefasst ist. Obwohl keinAbkommen mit Deutschland existiert, stehen die Chancen auf eineAuslieferung gar nicht schlecht. Die Kurden haben Deutschland viel zuverdanken und wer riskiert am Ende wegen eines mutmaßlichenKindermörders Wohlwollen und Unterstützung von Europaseinflussreichster Industrienation? Und ja, auch bei dem Mord an derjungen Mainzerin handelt es sich um einen tragischen Einzelfall. Aberdies zu betonen, ist noch lange keine vernünftige Politik. Wer soargumentiert, macht es sich viel zu leicht und ignoriert, dassStimmungen immer auch reale Politik prägen. Spätestens dann, wenn dieRechten weiter Zulauf bekommen, weil sie sich geschickt die Ängsteder Menschen zunutze machen. Alle diejenigen, die sich jetztöffentlich aufpumpen und Konsequenzen anmahnen, sind am Ende nurglaubwürdig, wenn sie mithelfen, dass Recht wieder durchgesetztwerden kann. Unbequeme politische Entscheidungen inklusive. Genaussowichtig ist es, Straftaten von Asylbewerbern viel schneller zu ahndenund Asylmissbrauch konsequenter mit Abschiebung zu beenden. Ganzbesonders im Sinne derjenigen Flüchtlinge, die unseren Schutzwirklich bitter nötig haben und die angebotene Hilfe in Deutschlanddankbar annehmen. Ein konsequenteres Vorgehen gegen straffälliggewordene Asylbewerber hätte auch dort einen positiven Nebeneffekt,wo sich Flüchtlinge sammeln, um nach Deutschland zu kommen. Wenn sichnämlich herumspricht, dass man eine Chance auf Asyl auch inDeutschland nur bei gesetzestreuem Verhalten hat, kann das keinFehler sein.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell