BERLINER MORGENPOST: So weit weg vom Bürger - Der faule Kuhhandel um Hans-Georg Maaßen steigert die Politikverdrossenheit, Leitartikel von Jörg Quoos

Berlin (ots) - Spätestens der Auftritt des Bundesinnenministers inBerlin hat klargemacht, wer im jüngsten Ränkespiel der großenKoalition gewonnen hat. Horst Seehofer konnte selbstbewusst dieBeförderung seines umstrittenen Mitarbeiters zum Staatssekretärvermelden. Gleichzeitig schickt er den einzigen SPD-Staatssekretärmit 55 Jahren bei vollen Bezügen in Rente und gibt so der SPD-Chefinnoch einen mit. In der CSU sollte man sich über dieses abgezockteManöver und Maaßens trickreiche Beförderung am besten nicht zu lautfreuen. Denn nicht nur beim politischen Gegner ist das Entsetzengroß. Die Art und Weise, wie der Streit um denVerfassungsschutzpräsidenten gelöst wurde, hat eine breite Welle derEntrüstung ausgelöst. Der Bürger versteht die Politik aus derHauptstadtblase noch weniger, und selbst viele, die MaaßensVerfehlung für lässlich hielten, sind total empört über den teurenKuhhandel. Noch so ein fauler Kompromiss der großenRegierungsparteien und die AfD braucht nicht mal mehr Plakate kleben.Es ist nämlich genau diese Bürgerferne, die den Extremen die Menschenzutreibt und die notwendige Glaubwürdigkeit verspielt.