BERLINER MORGENPOST: Siemens-Projekt taugt als Vorbild / Kommentar von Joachim Fahrun zum Siemens-Campus

Berlin (ots) - Kurzform: Das Ja von Siemens zu Berlin ist einErfolg für den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) undseine Koalitionspartner Ramona Pop (Grüne) und Klaus Lederer (Linke).Der Senatschef hat sich persönlich gekümmert, Gespräche auf höchsterEbene geführt und dafür gesorgt, dass eine kompetente Task-Force mitden Siemens-Verantwortlichen die Details verhandeln konnte. DerUmgang mit dem Weltkonzern zeigt, was auch in Berlin möglich ist,wenn es wirklich um etwas geht. Hoffentlich strahlt möglichst vielvon diesem Macher-Geist auch auf andere Politiker und Beamte ab, wennes darum geht, die Stadt nach vorn zu bringen. Denn gerade jetzt, dadie Mieten so teuer wie woanders sind, die Löhne steigen und dieFreiräume für Experimente schwinden, muss die Politik viel mehr tunals früher, um Unternehmen für Berlin zu begeistern.Der vollständige Kommentar: Nicht wenige Menschen glauben ja,Berlins Wirtschaft entwickle sich nicht wegen, sondern trotz derPolitik des aktuellen Berliner Senats und seinerVorgänger-Regierungen seit Jahren positiv. Gerade jetzt war wiedervon "Investorenfeindlichkeit" die Rede, nachdem Google sich von derIdee eines Kreuzberger Gründercampus nach Protesten von selbsternannten Kiez-Wächtern und nur halbherziger politischerUnterstützung verabschiedet hat. Und bei den neu gegründetenStart-ups ist Berlin hinter Nordrhein-Westfalen zurückgefallen. Umsoschwerer wiegt die Entscheidung von Siemens, seinen Innovationscampusin Siemensstadt zu errichten und nicht irgendwo in Asien. DieInvestition von 600 Millionen Euro folgt natürlich auch einereigenen Logik des Konzerns. Die schlecht genutzten Hallen undFreiflächen einfach liegen zu lassen, wäre ökonomisch irrational.Indem Siemens seine Pläne für ein umfangreiches Immobilien-Investmentzum Campus adelte, war es leichter, Lockerungen beim Denkmalschutzund ein neues Planungsrecht durchzusetzen. Dennoch ist das Ja vonSiemens zu Berlin ein Erfolg für den Regierenden BürgermeisterMichael Müller (SPD) und seine Koalitionspartner Ramona Pop (Grüne)und Klaus Lederer (Linke). Der Senatschef hat sich persönlichgekümmert, Gespräche auf höchster Ebene geführt und dafür gesorgt,dass eine kompetente Task-Force mit den Siemens-Verantwortlichen dieDetails verhandeln konnte. Der Umgang mit dem Weltkonzern zeigt, wasauch in Berlin möglich ist, wenn es wirklich um etwas geht.Hoffentlich strahlt möglichst viel von diesem Macher-Geist auch aufandere Politiker und Beamte ab, wenn es darum geht, die Stadt nachvorn zu bringen. Denn gerade jetzt, da die Mieten so teuer wiewoanders sind, die Löhne steigen und die Freiräume für Experimenteschwinden, muss die Politik viel mehr tun als früher, um Unternehmenfür Berlin zu begeistern.