BERLINER MORGENPOST: Ein Sieg der Vernunft / Kommentar von Julia Emmrich zur Impfpflicht gegen Masern

Berlin (ots) - Kurzform: Den Impfstoff gegen Masern gibt es in Deutschland inder Regel nur als Dreifach-Impfstoff. Er schützt auch gegen Mumps und Röteln.Soll das Land doch froh sein, dass mit der Masernimpfpflicht gleich auch nochder Schutz gegen Mumps und Röteln verbessert wird. Für die meisten Kinderärzteist das alles sowieso nur der erste Schritt: Sie fordern seit Langem eineImpfpflicht für alle Krankheiten, bei denen die Ständige Impfkommission desRobert Koch-Instituts Impfungen empfiehlt - also etwa auch bei Tetanus,Keuchhusten oder Diphtherie. Klar ist deswegen jetzt schon: Die neue Impfpflichtfür Kita-Kinder, aber auch für Erzieher, Lehrer, Tagesmütter und dasmedizinische Personal ist ein Meilenstein - aber noch nicht das Ende derDebatte.Der vollständige Kommentar: Na endlich. Deutschland bekommt eine Impfpflichtgegen Masern. Jahrelang haben sich Impfgegner dagegen gewehrt. Genauso lange hatdie Politik gezögert. Am Ende hat die Vernunft gesiegt: Wer lebensgefährlicheKrankheiten ausrotten will, muss dafür sorgen, dass so viele Menschen wiemöglich geimpft werden. Wenn das nicht mit Überzeugungskraft geht, muss derStaat sanften Zwang anwenden: Wer sein Kind in die Kita schickt, mussnachweisen, dass es geimpft ist. Richtig so. Zur Wahrheit gehört aber auch: Mitder Impfpflicht gegen Masern, die der Bundestag am Donnerstag auf den Weggebracht hat, wird durch die Hintertür auch eine Impfpflicht gegen andereInfektionskrankheiten eingeführt. Der Grund: Den Impfstoff gegen Masern gibt esin Deutschland in der Regel nur als Dreifach-Impfstoff. Er schützt auch gegenMumps und Röteln. In der politischen Debatte hat das bislang kaum eine Rollegespielt. Taktisch ist das verständlich: Die Befürworter hatten kein Interessedaran, die Gegner noch zusätzlich auf die Palme zu bringen. Praktisch aber habenjetzt die Kinderarztpraxen die Diskussion am Hals. Das ist das eine. Das andereist: Soll das Land doch froh sein, dass mit der Masernimpfpflicht gleich auchnoch der Schutz gegen Mumps und Röteln verbessert wird. Für die meistenKinderärzte ist das alles sowieso nur der erste Schritt: Sie fordern seit Langemeine Impfpflicht für alle Krankheiten, bei denen die Ständige Impfkommission desRobert Koch-Instituts Impfungen empfiehlt - also etwa auch bei Tetanus,Keuchhusten oder Diphtherie. Klar ist deswegen jetzt schon: Die neue Impfpflichtfür Kita-Kinder, aber auch für Erzieher, Lehrer, Tagesmütter und dasmedizinische Personal ist ein Meilenstein - aber noch nicht das Ende derDebatte.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell