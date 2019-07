BERLINER MORGENPOST: Sensibler Breitscheidplatz - Kommentar von Carolin Brühl

Berlin (ots) - Leicht ist es nicht, Lösungen für dauerhafteSicherheitsmaßnahmen auf dem Breitscheidplatz zu finden, die allengefallen. Der Platz ist wegen seiner besonderen Geschichte sosensibel zu behandeln wie kein anderer sonst in Berlin.Kritiker der aktuellen Sicherheitsmaßnahmen fordern einen Abbauund argumentieren, auch auf anderen Plätzen könnten Anschläge verübtwerden. Auf dem Breitscheidplatz ist es aber passiert.Die Senatsinnenverwaltung hat jetzt ein Konzept erarbeitet unddiskutiert, wie das Areal dauerhaft gegen sogenannte Überfahrtatengesichert werden soll. "So viel Sicherheit wie nötig, so wenigEinschränkungen wie möglich" steht darin. Das ist sicher gut undrichtig, wenn auch nicht sonderlich überraschend oder kreativ.Und es stellen sich immer noch die Fragen, warum es so langegedauert hat, ein solches Konzept zu entwickeln und wann es endlichumgesetzt wird. Im Dezember jährt sich der Anschlag bereits zumdritten Mal. Es ist davon auszugehen, dass bis und während desWeihnachtsmarkts die massiven, temporären Sperrmittel rund um denPlatz bleiben müssen.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell