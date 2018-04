BERLINER MORGENPOST: Seehofers Kalkül / Leitartikel von Miguel Sanches

Berlin (ots) - Eines muss man Innenminister Horst Seehofer lassen:Er nimmt sein Amt an und keine Schonfrist in Anspruch. Der jüngsteGesetzentwurf für den Familiennachzug von Flüchtlingen ist nur einBeispiel. Wenn das Bundeskabinett nächste Woche in Klausur geht, wirdSeehofer ein Füllhorn an Ideen ausschütten. Richtig ist, dass dieganze Zuwanderungspolitik auf den Prüfstand gehört. ZurJob-Beschreibung eines Innenministers gehören allerdings auch derKampf gegen Kriminalität und Terrorismus, eine neueSicherheitsarchitektur, eine Cyber-Abwehr, die den Namen verdient,die Förderung der Integration, eine Grenzsicherung auf der ganzenBreite, nicht nur für einige Hundert Kilometer zwischen Bayern undÖsterreich. Seehofer agiert in erster Linie als CSU-Chef und Bayer,in Berlin ist er noch nicht angekommen.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell