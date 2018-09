BERLINER MORGENPOST: Schulen brauchen schnelleres Netz - Kommentar von Florian Schmidt über den schleppenden Breitbandausbau in Berlin

Berlin (ots) - Oft ist in Berlin vom Kompetenzgerangelverschiedener Ämter die Rede. Das Bauen neuer Wohnungen etwa dauertauch deshalb so lange, weil die zweigeteilte Verwaltung aus Landes-und Bezirksebene ineffizient und langsam ist, zu viele Behörden undBeamte als Köche im selben Brei herumrühren, entscheiden müssen oderwollen. Dieser Umstand allein ist besorgniserregend, wenn auch nichtneu.Schlimmer allerdings ist, wenn die Ämter, die für die Lösung einesProblems theoretisch zuständig sind, es in der Praxis nicht lösenkönnen und sich dafür die Verantwortung gegenseitig zuschieben.Jüngstes Beispiel: die viel zu langsamen Internetanschlüsse derBerliner Berufsschulen. Die Innenverwaltung verweist auf dasBildungsressort, das wiederum auf den Landes-InternetdienstleisterITDZ, der seinerseits behauptet, dass es für den Ausbau des Netzeserst einmal einen Auftrag seitens der Bildungsverwaltung brauche. DieKatze beißt sich also in den Schwanz - die Verlierer sind die rund90.000 Berliner Berufsschüler.93 Prozent der Berufsschulen haben Datenanschlüsse mit einerKapazität von weniger als 200 Mbit pro Sekunde, benötigt werdenvielerorts bis zu 1000 Mbit pro Sekunde. Ein moderner Unterricht, deroft auf die Anwendung von Computern gestützt ist, ist so nichtmöglich.Berlin rühmt sich gern als Digital-Hauptstadt. Fast beschämendwirkt es da, wenn sich dann mehrere Tausend Schüler einenInternetanschluss teilen müssen, der für einen Vier-Personen-Haushaltausgelegt ist. Umso mehr gilt das, weil es eigentlich genug Geld fürden Breitbandausbau gibt. Der Senat muss nun handeln, idealerweiseeine zentrale Stelle schaffen, die zügig schnellere Kabel verlegt.Nur so hört das Verantwortungs-Pingpong der Behörden auf.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell