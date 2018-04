BERLINER MORGENPOST: Schule? Nicht wirklich / Kommentar von Susanne Leinemann

Berlin (ots) - Wer schulpflichtige Kinder hat, kennt das Problem.Auf die Frage: "Wie war dein Tag?", kriegt man allerlei Erstaunlicheserzählt. Lehrerin X war krank. Lehrer Y fehlt schon länger. Im bestenFalle vertritt ein Lehrer den Unterricht, der die Klasse sowieso hatund im eigenen Stoff weitermachen kann. Und im seltensten Fall wirdwirklich in der Schulstunde unterrichtet, was gerade dran wäre. DieStatistik zum Unterrichtsausfall behauptet allerdings etwas anderes -danach fallen nur zwei Prozent der Stunden in Berlin wirklich aus.Der RBB hat sich jetzt diese eher groben Daten vorgenommen undfestgestellt, dass sowohl Schulausfall als auch Vertretung von Schulezu Schule stark schwanken. Die Lösung des Problems kann nur sein:Berlin braucht mehr Lehrer. Aber das ist ja schon fast einGemeinplatz.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell