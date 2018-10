BERLINER MORGENPOST: Schockwellen aus Bayern / Leitartikel von Jörg Quoos zur Wahl in Bayern

Berlin (ots) - Kurzform: Für die große Koalition, die schonschlecht gestartet ist, wird es jetzt mit einer gerupften CSU undgedemütigten Sozialdemokraten noch schwerer. Große Teile derSozialdemokraten sind mit der Faust in der Tasche in die Regierungeingezogen. Jetzt wird die Faust wohl rausgeholt. DieSPD-Parteivorsitzende Andrea Nahles kann sich auf unruhige Wocheneinstellen. Der Druck wird riesig, möglichst schnell den Ausstieg ausdem verhängnisvollen Bündnis zu suchen. Und dann ist da noch dieBundeskanzlerin, die schon wieder eine schlechte Nachricht verkraftenmuss. Das Beben in Bayern sendet Schockwellen in ihre Partei. Mit demschlechten Abschneiden der Schwesterpartei ist auch das politischeEnde von Angela Merkel ein Stück näher gerückt.Der vollständige Leitartikel: Die Bayern haben gewählt und deretablierten Politik einen ordentlichen Denkzettel verpasst. Mit demErgebnis aus München erleben wir einmal mehr einen Abschied von altenGewissheiten, bei dem die großen Volksparteien auf der Streckebleiben. Die Sozialdemokraten, die noch mit Gerhard Schröder über 40Prozent holten? Sind heute ein Schatten ihrer selbst und dümpelnhinter Grünen und AfD am Rande der Bedeutungslosigkeit. Und dieUnion, die mit Angela Merkel vor fünf Jahren noch über 41 Prozentschaffte? Hat Stand heute fast ein Drittel ihrer Wähler verloren. Undjetzt sogar die CSU. Die Partei, für die Niederlagen bislang sowahrscheinlich waren wie ein Alkoholverbot im Hofbräuhaus, erlebt fürihre Maßstäbe ein echtes Desaster. Es war ein Absturz mit Ansage. Undalle Beteiligten tragen Schuld daran. Vor Ort natürlichMinisterpräsident Söder, der viel zu spät erkannt hat, dass vonübertriebener Scharfmacherei in der Flüchtlingspolitik besonders dieGrünen und die Rechten profitieren. Dann ganz besonders ParteichefHorst Seehofer, der mit seinem erzwungenen Hauptstadt-Exil immer nochfremdelt und, statt mit eindrucksvollen Erfolgen zu glänzen, AngelaMerkels große Koalition von einem Krisentreffen ins nächste treibt.Er hat die Politikverdrossenheit auch bei den CSU-Wählern erhöht, dalag Markus Söder mit seinen Schuldzuweisungen Richtung Berlin sicherrichtig. Und auch die machthungrige zweite Reihe der CSU hat dasDebakel mitverbockt. Selbst der schlichteste Wähler durchschaut ebenSymbolpolitik und weiß, dass es viel leichter ist, Kruzifixe inAmtsstuben zu nageln, als bezahlbaren Wohnraum für junge Familien undNormalverdiener zu schaffen. Und dass die Partei mehr Leidenschaft ineine überflüssige Autobahnmaut steckte als in die Bekämpfung desmillionenfachen Diesel-Betrugs, wird ihr bei den Autofahrern auchnicht geholfen haben. Die CSU, die das Land über Jahrzehnte quasi imAlleingang regierte und dabei unbestritten sehr erfolgreich war, hatoffenbar das Gespür für die wahren Bedürfnisse ihrer Wähler verlorenund ist endgültig in der harten Realität angekommen. Dabei ist offen,ob die alte Größe je wieder erreicht werden kann. Denn der Wählererstarrt nicht mehr in Ehrfurcht und Dankbarkeit fürRegierungshandeln, sondern genießt seine neue Rolle als wählerischerKunde, der heute hier und morgen dort mit dem Stimmzettel der PolitikBeine macht. Für die große Koalition, die schon schlecht gestartetist, wird es jetzt mit einer gerupften CSU und gedemütigtenSozialdemokraten noch schwerer. Große Teile der Sozialdemokraten sindmit der Faust in der Tasche in die Regierung eingezogen. Jetzt wirddie Faust wohl rausgeholt. Die SPD-Parteivorsitzende Andrea Nahleskann sich auf unruhige Wochen einstellen. Der Druck wird riesig,möglichst schnell den Ausstieg aus dem verhängnisvollen Bündnis zusuchen. Und dann ist da noch die Bundeskanzlerin, die schon wiedereine schlechte Nachricht verkraften muss. Ja, es wäre menschlich,wenn sie beim Anblick der langen CSU-Gesichter einen kurzen Momentder Schadenfreude verspürt hätte. Aber er wird nicht von Dauergewesen sein. Angela Merkel weiß zu gut, dass eine starke Union immerauch eine starke CSU braucht. Ganz egal, wie anstrengend ihrSpitzenpersonal für die CDU-Führung auch sein mag. Das Beben inBayern sendet Schockwellen in ihre Partei. Mit dem schlechtenAbschneiden der Schwesterpartei ist auch das politische Ende vonAngela Merkel ein Stück näher gerückt.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell