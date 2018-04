BERLINER MORGENPOST: Schneller durch die Stadt / Kommentar von Andreas Abel

Berlin (ots) - BVG-Busse sind großartig. Mit ihnen lässt sichjeder Kiez erreichen. Und man sieht noch etwas von der Stadt, istmittendrin. Das aber ist auch genau das Problem. Sie stehen häufig imStau. Es ist also höchste Zeit, dass sich Senatsverkehrsverwaltung,Bezirke und die BVG darüber Gedanken machen, wie der Busverkehrwieder nach Fahrplan laufen kann. Allerdings müht sich Rot-Rot-Grünmit einem Zielkonflikt: Was ist wichtiger - ein Radweg oder eineBusspur? Die Entscheidung sollte in aller Regel zugunsten der Busspurausfallen, die dann, wie bisher, auch Radfahrer nutzen dürfen. Siemuss aber ausreichend breit gestaltet sein, um diese nicht zugefährden. Schnellere Busse spielen eine zentrale Rolle, wenn esdarum geht, mehr Berliner und Pendler zum Verzicht auf das Auto zubewegen.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell