BERLINER MORGENPOST: Schlag für Berlin / Leitartikel von Joachim Fahrun zu Siemens

Berlin (ots) - Dass ein gut verdienender Konzern wie Siemens nunzum Instrument der Kündigungen greifen will, müssen Arbeitnehmernicht nur in Berlin als Alarmsignal begreifen. Gute Leistungen undKonzerngewinne sind keine Garanten mehr für sichere Jobs. Die Zeiten,in denen man in jungen Jahren bei Siemens anfing und dort die Renteerreichte, sind vorbei. Abstrakt weiß man das schon länger. Nun wirdTausenden von Familien drastisch vor Augen geführt, was das bedeutet.Die von Siemens-Chef Joe Kaeser beschworene "Solidarität" muss inihren Ohren wie Hohn klingen. Zumal der Vorstand die Kooperation mitden Belegschaften aufkündigt und sich damit von der lange geltendenFirmenkultur verabschiedet.