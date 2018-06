BERLINER MORGENPOST: Schaler Beigeschmack / Kommentar von Andreas Abel

Berlin (ots) - Die IGA hat den meisten Besuchern sehr gutgefallen. Schade, dass mit der Schlussabrechnung nun ein schalerBeigeschmack bleibt. Denn Berlin muss für die Schau viel tiefer indie Tasche greifen als geplant. Es lag alles am schlechten Wetter,bilanziert die Landesregierung. Damit habe niemand rechnen können.Wirklich nicht? Spätestens nach der buchstäblich ins Wassergefallenen Bundesgartenschau 2015 im Havelland hätte dieLandesregierung hellhörig werden und ihre Erwartungen zurückschraubenmüssen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Sommer auch mal kühl undnass geraten kann. Es passiert leider häufig in Berlin: Projektewerden geplant, die Kosten optimistisch niedrig angesetzt. Späterholt die Realität die Planer ein. So aber wird die Stadtgesellschaftnicht mitgenommen. Das ist - vermeidbar - falsche Politik.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell