BERLINER MORGENPOST: Sarrazin und die SPD - Kommentar von Jens Anker

Berlin (ots) - Wie ein Stachel sitzt Thilo Sarrazin seit Jahren imFleisch der SPD. Doch nun, im dritten Versuch, hat die Partei einenersten Teilerfolg erzielt. Die Schiedskommission des Parteigerichtssieht hinreichende Gründe dafür, den polarisierenden ehemaligenFinanzsenator aus der Partei auszuschließen.Doch wann es tatsächlich soweit ist, steht in den Sternen.Sarrazin kündigt Widerstand gegen die Entscheidung an - durch alleInstanzen bis zum Bundesverfassungsgericht.Die SPD will sich wieder mehr um ihren Markenkern kümmern, dasheißt, wieder mehr auf Themen rund um die soziale Gerechtigkeitkonzentrieren. Da stört ein Thilo Sarrazin gewaltig, der pauschalganze Bevölkerungsgruppen - seien es Beamte, Sozialhilfeempfängeroder Muslime - diskreditierte.Doch wie auch immer der Streit um Sarrazin am Ende ausgeht, erbietet der SPD bestenfalls eine kurze Ablenkung von der Sinnkrise,die die Partei derzeit durchlebt. Anerkennung erwirbt man sich durcheigene Leistungen und nicht durch die Ablehnung anderer Meinungen