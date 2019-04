BERLINER MORGENPOST: S-Bahn nicht zerschlagen / Kommentar von Thomas Fülling zu neue Anbieter für Berliner S-Bahn

Berlin (ots) - Kurzform: Das Berliner S-Bahn-Netz ist wegen seinerBesonderheiten ein Gesamtsystem, das nicht mutwillig zerschlagenwerden darf. Genau das droht aber, wenn Senatorin Günther ihr Konzeptumsetzt. Die von ihr vorbereitete Ausschreibung von Stadtbahn undNord-Süd-Linien lässt bis zu neun Bieter-Konstellationen zu. ImExtremfall könnte es bei der S-Bahn bis zu sechs unterschiedlicheUnternehmen geben, die einerseits für die Bereitstellung der Züge,andererseits für den Fahrbetrieb zuständig sind. Experten warnenbereits vor vielen zusätzlichen Schnittstellen sowie einemKompetenz-Wirrwarr. Vor allem, wenn im S-Bahn-Betrieb wieder einmaletwas nicht funktioniert, sind lange juristische Streitigkeitenabsehbar.Der vollständige Kommentar: Konkurrenz belebt das Geschäft. DieseBinsenweisheit der Marktwirtschaft hat sich im Alltag vielfachbewährt. So gesehen scheint Verkehrssenatorin Regine Günther(parteilos, für Grüne) jetzt alles richtig zu machen, wenn sieerreichen will, dass bei der Berliner S-Bahn künftig mehrere Anbietertätig werden. Skepsis an diesem Konzept, wie sie bei denKoalitionspartnern der Grünen laut wird, ist dennoch mehr alsangebracht. Zuallererst, weil der Nahverkehr eben kein frei vonAngebot und Nachfrage bestimmter Service ist, sondern Teil derurbanen Grundversorgung. Kein Mensch würde auf die Idee kommen, dasTrinkwassernetz der Stadt in unterschiedliche Hände zu legen, damitsich die Wasserqualität verbessert. Auch das Berliner S-Bahn-Netz istwegen seiner Besonderheiten ein Gesamtsystem, das nicht mutwilligzerschlagen werden darf. Genau das droht aber, wenn Senatorin Güntherihr Konzept umsetzt. Die von ihr vorbereitete Ausschreibung vonStadtbahn und Nord-Süd-Linien lässt bis zu neunBieter-Konstellationen zu. Im Extremfall könnte es bei der S-Bahn biszu sechs unterschiedliche Unternehmen geben, die einerseits für dieBereitstellung der Züge, andererseits für den Fahrbetrieb zuständigsind. Experten warnen bereits vor vielen zusätzlichen Schnittstellensowie einem Kompetenz-Wirrwarr. Vor allem, wenn im S-Bahn-Betriebwieder einmal etwas nicht funktioniert, sind lange juristischeStreitigkeiten absehbar. Keine Frage: Die Qualität des aktuellenS-Bahnangebots ist für viele Nutzer ungenügend. Verbesserungen sinddringend geboten. Die werden allerdings nicht mit einer in Europabislang einmalig komplizierten und unübersichtlichen Ausschreibungerzielt. Notwendig ist vielmehr, rasch neue Züge für die S-Bahn zubekommen sowie wirksame Sanktionen zu ergreifen, wenn derS-Bahn-Betreiber die Qualitätsvorgaben nicht erfüllt. DieZerschlagung der Berliner S-Bahn ist ein Irrweg.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell