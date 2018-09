BERLINER MORGENPOST: S-Bahn muss verlässlich sein - Kommentar von Andreas Abel zu den anhaltenden Problemen bei der Bahntochter

Berlin (ots) - S-Bahn-Kunden ärgern sich nahezu täglich über ihrenDienstleister: Wagen sind überfüllt, die Taktdichte zwischen zweiZügen ist zu lang. Und dann kommt auch noch Unpünktlichkeit hinzu.Die war im vergangenen Jahr so gravierend wie seit der großenS-Bahnkrise von 2009 nicht mehr. Fast acht Prozent aller Bahnen kamenzu spät, deutlich mehr als ein Jahr zuvor. Folglich kürzt der Senatseine Zahlungen an die Bahn-Tochter für 2017 um 22 Millionen Euro.Doch die meisten Fahrgäste dürften darüber kaum Genugtuungempfinden, sie wünschen sich einen pünktlichen und verlässlichenS-Bahn-Verkehr. Zumal offenbleibt, wie sehr die Kürzung dasUnternehmen wirklich schmerzt. Bei 70 Millionen Euro Jahresüberschussstellt sich die Frage, ob die Strafzahlung nicht "eingepreist" istund ob sie drakonisch genug ausfällt, um die Führungsspitzenachhaltig zu beeindrucken.Einige der Probleme, mit denen die Verspätungen 2017 begründetwerden, treten auch in diesem Jahr zutage: Gleisengpässe zwischenOstkreuz und Ostbahnhof, turnusmäßige Reparaturen, durch die dann einerheblicher Teil der Fahrzeugflotte längere Zeit nicht zur Verfügungsteht, Zugausfälle wegen Personalmangels. Es steht also zubefürchten, dass die Bilanz für 2018 nicht besser ausfällt als diedes Vorjahres.Nun wird die Unternehmensleitung ins Feld führen, dass sie jabereits ein 32 Millionen schweres "Qualitätsprogramm" auf den Weggebracht hat. Züge, Kabel und Signale sollen modernisiert, mehrLokführer ausgebildet werden. Zudem erprobt das Unternehmen, ob sichdie Haltezeit der Züge auf den Bahnhöfen mit dem zentral gesteuertengleichzeitigen Öffnen aller Türen reduzieren lässt.Ob das reicht, wird sich zeigen. Die Unternehmensspitze muss sichdarauf konzentrieren, die Mängel zu beseitigen. Pläne für eine neueFarbgebung der Züge sind dagegen nachrangig.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell