BERLINER MORGENPOST: Runter vom Abstellgleis / Kommentar von Thomas Fülling zu Ferzügen am Bahnhof Zoo

Berlin (ots) - Kurzform: Angesichts der Halsstarrigkeit derDeutschen Bahn ist der Senat gefordert, endlich stärker als bishereinen ICE-Halt am Bahnhof Zoo zu fordern. Wer ernsthaft dieVerkehrswende will, muss alles dafür tun, den Berlinern und denBesuchern der Stadt das Einsteigen in Bus und Bahn so leicht wiemöglich zu machen. Die aufstrebende City West verdient nicht nureinen ICE-Anschluss, er ist auch dringend nötig, um mehr Reisende vonder Straße auf die Schiene zu bekommen.Der vollständige Kommentar: Die Argumentation ist einigermaßenverblüffend: Auf der einen Seite hält die Deutsche Bahn unverdrossenan ihrem 2006 zur Eröffnung des neuen Hauptbahnhofes gefasstenBeschluss fest, den Bahnhof Berlin-Zoologischer Garten beimFernverkehr links liegen zu lassen. Die Kapazität der nur zweigleisigausgebauten Stadtbahntrasse gebe nicht mehr her, ein zusätzlicherHalt gefährde die ohnehin oft schwache Pünktlichkeit der Züge aufdieser Strecke, heißt es zur Begründung. Gleichzeitig gibt die BahnÜberlegungen bekannt, künftig ihre ICE auch am Ostkreuz halten zulassen. Das Argument hier: die guten Umsteigemöglichkeiten für vieleReisende. Tatsächlich bietet der komplett erneuerte Bahnhofinzwischen so viele Zughalte und damit so viele Anschlüsse wie keineandere Bahnstation in Deutschland. Seltsam nur: Die ICE, dievielleicht bald in Ostkreuz halten, sind in der Mehrzahl dieselben,die jetzt am Bahnhof Zoo ohne Halt durchrauschen. Da wird von derBahn eindeutig mit zweierlei Maß gemessen. Vor allem für die Bewohnerim Berliner Westen ist der Bahnhof Zoo der zentrale Verkehrsknoten.Dort halten die Züge von zwei U-Bahn-, vier S-Bahn- und sechsRegionalbahnlinien. Dazu kommen noch 15 Buslinien der BVG und seitKurzem auch der Flixtrain vom privaten Bahn-Konkurrenten Flixbus. Dasalles kümmert die Bahn nicht. Im Fernverkehr lässt sie dort geradeeinen einzigen Zug halten, um 23.59 Uhr den Nacht-ICE nach Köln.Angesichts dieser Halsstarrigkeit ist der Senat gefordert, endlichstärker als bisher einen ICE-Halt am Bahnhof Zoo zu fordern. Werernsthaft die Verkehrswende will, muss alles dafür tun, den Berlinernund den Besuchern der Stadt das Einsteigen in Bus und Bahn so leichtwie möglich zu machen. Die aufstrebende City West verdient nicht nureinen ICE-Anschluss, er ist auch dringend nötig, um mehr Reisende vonder Straße auf die Schiene zu bekommen.