BERLINER MORGENPOST: Die Rüpel des Westens / Kommentar von Michael Backfisch zu Trump und Johnson

Berlin (ots) - Kurzform: Die USA und Großbritannien galten einstals Leuchttürme unter den westlichen Demokratien. Doch Donald Trumpund Boris Johnson sind heute die Rüpel des Westens. Ihre Methodennähern sich denen der Autokraten im Osten und Süden an. Bis zuErdogan, Putin, Xi Jinping und Bolsonaro ist es zwar noch ein Stück,aber der Abstand ist geringer geworden.Der vollständige Kommentar: Was für eine Woche! Das bereitsaufgewühlte politische Klima in Amerika und in Großbritannien istnoch aggressiver geworden. US-Präsident Donald Trump und derbritische Premierminister Boris Johnson lieferten neue Höhepunkte fürVerbalradikalismus, Bulldozer-Denken und das Heruntermachen derpolitischen Gegner. Washington wird von Trumps Rufmord-Kampagne gegenseinen derzeit größten Konkurrenten erschüttert - den demokratischenPräsidentschaftskandidaten Joe Biden. Der Präsident versuchte imJuli, seinen ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj für seineInteressen einzuspannen. Dieser sollte Material liefern, die denfrüheren Vize von Barack Obama ins Zwielicht setzen. Es ist vor allemTrumps Sprache, die verstört. Den anonymen Informanten, der denSkandal ins Rollen brachte, bezeichnete er als "Verräter". Er rückteihn in die Nähe von Spionen, mit denen man früher kurzen Prozessgemacht habe. Das ist eine Verbal-Guillotinierung. Eine ähnlicheDenkungsart verfolgt der britische Premierminister Johnson. Er willden Brexit durchboxen - koste es, was es wolle. Die fastsechswöchige Zwangspause, zu der er das Parlament vergatterte, isteine beispiellose Missachtung der gewählten Vertreter des Volkes.Auch Boris Johnson liebt die rhetorische Keule. Den Brexit-Gegnernwirft er "Kapitulation", "Verrat" und "Betrug" vor. Die USA undGroßbritannien galten einst als Leuchttürme unter den westlichenDemokratien. Doch Donald Trump und Boris Johnson sind heute die Rüpeldes Westens. Ihre Methoden nähern sich denen der Autokraten im Ostenund Süden an. Bis zu Erdogan, Putin, Xi Jinping und Bolsonaro ist eszwar noch ein Stück, aber der Abstand ist geringer geworden.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell