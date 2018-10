BERLINER MORGENPOST: Der Ruck ist ausgeblieben / Kommentar von Pit Gottschalk zu Löw

Berlin (ots) - Kurzform: Löw hat das Leistungsprinzipabgeschafft. Er nominiert Stürmer, die nicht treffen. Er stellt einenTorhüter auf, der schwächelt. Er hält an einer Innenverteidigungfest, die kein Land sieht. Er vertraut das Mittelfeld Strategen an,die amtsmüde sind und Querpässe für eine großartige Leistung halten.Der versprochene Ruck ging seit der WM-Blamage nicht durch dieMannschaft. Es ist eingetreten, was befürchtet wurde: Deutschlandspielt "Weiter so" statt "Ganz anders". Selbst wenn dasFrankreich-Länderspiel am Dienstag ein überraschendes Ergebnisliefert: Schönreden sollte man das deutsche Desaster von Hollandnicht.Der vollständige Kommentar: Ist Joachim Löw noch der richtigeBundestrainer? Seine Nationalmannschaft spielt halbherzig, fehlerhaftund unglücklich. Wie bei der verkorksten Weltmeisterschaft inRussland. Ein Bundesliga-Klub hätte womöglich längst die Konsequenzengezogen. Irgendwann hat sich jeder noch so erfolgreiche Traineraufgebraucht. Leider steht zu befürchten, dass die Probleme derdeutschen Mannschaft nicht allein mit einer Antwort auf dieTrainerfrage zu lösen sind. Der Kommentar von Mats Hummels nach dem0:3 von Holland entblößt wie schon bei Toni Kroos im Sommer dasfalsche Selbstverständnis jener Nationalspieler, die 2014 denWM-Titel gewannen. Sie halten sich noch immer für die Besten, sehennicht, dass sie in die Jahre gekommen sind. Sie halten die dreiGegentore gegen die Niederlande ebenso für einen Betriebsunfall wiedas WM-Aus in Russland. Man muss es Hummels sagen: Er stand auf demRasen - nicht die Medien. Spielerberater und Trainerstab bauen um dieMillionäre in kurzen Hosen einen Kokon, der jede Kritik von außenabhält und deshalb keinen Anlass zu Selbstkritik von innen zulässt.Auch die eigene Zukunft hängt ja von diesen Spielern ab. Dendeutschen Fußball treibt der Artenschutz aber an den Abgrund. Löw hatdas Leistungsprinzip abgeschafft. Er nominiert Stürmer, die nichttreffen. Er stellt einen Torhüter auf, der schwächelt. Er hält aneiner Innenverteidigung fest, die kein Land sieht. Er vertraut dasMittelfeld Strategen an, die amtsmüde sind und Querpässe für einegroßartige Leistung halten. Der versprochene Ruck ging seit derWM-Blamage nicht durch die Mannschaft. Es ist eingetreten, wasbefürchtet wurde: Deutschland spielt "Weiter so" statt "Ganz anders".Selbst wenn das Frankreich-Länderspiel am Dienstag ein überraschendesErgebnis liefert: Schönreden sollte man das deutsche Desaster vonHolland nicht.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell