BERLINER MORGENPOST: Rote Karte für Betrüger / Alexandra Gross über Russlands Ausschluss von Olympia

Berlin (ots) - Kämpfer für den sauberen Sport dürfen aufatmen, die GroßmachtRussland wird wegen ihrer anhaltenden Betrügereien im Doping-Skandal für vierJahre gesperrt. Bis 2023 dürfen Athleten des Landes nur unter neutraler Fahnebei Olympia oder WM starten. Zwar hat Russland noch die Möglichkeit, beimInternationalen Sportgerichtshof Cas Einspruch gegen das Urteil desExekutivkomitees der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada einzulegen, dieser hat aberkaum Erfolgsaussichten. Ein Freispruch käme einer Bankrotterklärung derDopingbekämpfung gleich.Der Ausschluss Russlands ist die logische Konsequenz für über Jahre manipulierteDoping-Daten. Jeder Aktive, der die Grundwerte des Sports wie Fairness undRespekt lebt, kann das Vorgehen der Wada nur begrüßen. Russland hat über einenlangen Zeitraum gegen die Regeln des Weltsports verstoßen, der Ausschluss istdemnach alternativlos. Und kann bei dem einen oder anderen Fan gar wieder dieGlaubwürdigkeit für den Leistungssport stärken.Dafür müssen die von der Wada verhängten Strafen allerdings auch umgesetztwerden. Ohne großen zeitlichen Verzug und ohne Aufweichung, immerhin stehen 2020wieder Olympische Spiele an. Die internationalen Sportverbände sind jetztgefragt, die Sanktionen auszuführen. Fakt ist: Für alle Verbände, die denWada-Code unterzeichnet haben, sind die Strafen bindend. Dazu gehört auch derFußball-Weltverband Fifa.Es dürfte demnach kein russisches Team bei der Fußball-WM 2022 in Katarantreten, eine erfolgreiche Qualifikation für das Turnier im Wüstenstaatfreilich vorausgesetzt. Die Fifa nahm die Entscheidung der Wada am Montag "zurKenntnis". Doch auch dem größten Fachverband der Welt bleibt keine andereMöglichkeit, als der "Sbornaja" dann die Rote Karte zu zeigen.