BERLINER MORGENPOST: Rot-rot-grüner Kontrapunkt - Kommentar von Joachim Fahrun

Berlin (ots) - Im unionsinternen Asylstreit zwischen Angela Merkelund Horst Seehofer haben sich die Sozialdemokraten, Linke und Grünebisher eher abwartend verhalten. Es mussten erst die 234 Flüchtlingeauf der "Lifeline" auf Malta an Land gehen dürfen, ehe die Parteienein Zeichen setzen konnten.Linke und Grüne brachten Berlins Regierenden Bürgermeister MichaelMüller (SPD) dazu, öffentlich nicht nur die Verantwortung derBundesregierung für Menschen in Not zu fordern, sondern auch selbstHilfsbereitschaft zu demonstrieren. Dass Berlin die Menschen von demdeutschen Rettungsschiff aufnehmen wolle, hat Müller zwar so nichtgesagt. Aber seine Worte wurden so interpretiert.Noch gibt es dazu zwar keine Bereitschaft der Bundesregierung undihres um einen strengeren Antiflüchtlingskurs kämpfendenInnenministers. Aber Rot-Rot-Grün hat den symbolischen Kontrapunktgesetzt, der billig zu haben war. Denn es ist eine nationale Frage,ob bestimmte Menschen ins Land gelassen werden. Wenn am Ende wirklichein paar Dutzend Menschen von der "Lifeline" in Berlin ankommen,überfordert das nicht die Aufnahmekapazitäten.Die Frage ist eher, ob aus dem politischen Signal ein Dauerzustandwerden soll. Italien oder Malta weigern sich, Rettungsschiffe anlegenzu lassen. Die folgende Odyssee endet erst, wenn andere Staaten sichbereit erklären, die Flüchtlinge aufzunehmen. Das rot-rot-grüneBerlin hat sich klar positioniert - ohne dafür ein Risiko eingehen zumüssen.