BERLINER MORGENPOST: Rollerflut gehört eingedämmt / Kommentar von Thomas Fülling zu E-Scootern

Berlin (ots) - Kurzform: Notwendig ist, die Zahl der Leihräder und E-Scooterklar zu begrenzen. Dazu muss Berlin nach Bremer Vorbild das Aufstellen alsSondernutzung öffentlichen Straßenlandes bewerten, die kostenpflichtig beantragtwerden muss. Jeder Wirt, jeder Kioskbetreiber, der im Sommer Tische und Stühlevor die Tür stellen will, unterliegt dieser Regel. Warum das bei den eindeutigkommerziell agierenden Scooter-Verleihern anders sein soll, bleibt das Geheimnisdes Senats.Der vollständige Kommentar: Es ist schon erstaunlich: Ein Senat, der derzeitversucht, alle möglichen Lebensbereiche - von der Stromversorgung über denSpäti-Verkauf bis zum Wohnungsmarkt - staatlich streng zu reglementieren, lässtausgerechnet auf den Gehwegen ungebremste Anarchie zu. Vor allem in Berlinshistorischer Mitte, aber auch am Kudamm oder in Kreuzberg behindern Leihräderund Roller diejenigen am Fortkommen, für die die Bürgersteige eigentlichvorgesehen sind. Und gerade die Schwächsten unter ihnen, also kleine Kinder,blinde, sehschwache und alte Menschen, sind durch die kreuz und querabgestellten Roller besonders gefährdet. Mittlerweile sollen bereits rund 15.000E-Scooter von sechs Anbietern auf Berlins Gehwegen stehen. Vier weitere Firmenhaben angekündigt, ihre Gefährte zu Tausenden auch noch in der Stadtaufzustellen. Bei Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) scheint nach Monatender Untätigkeit das Problem langsam anzukommen. Ihre Verwaltung macht jetzterstmals konkrete Vorgaben, wie Lastenräder und E-Roller geordnet abgestelltwerden können. Dazu sollen die Bezirke besonders gekennzeichnete Zonen amStraßenrand einrichten. Bis zu fünf Autostellplätze pro Roller-Parkplatz sollendafür wegfallen. Der Straßenumbau erfolgt auf Kosten der Steuerzahler. Eineechte Problemlösung ist das jedoch nicht. Notwendig ist, die Zahl der Leihräderund E-Scooter klar zu begrenzen. Dazu muss Berlin nach Bremer Vorbild dasAufstellen als Sondernutzung öffentlichen Straßenlandes bewerten, diekostenpflichtig beantragt werden muss. Jeder Wirt, jeder Kioskbetreiber, der imSommer Tische und Stühle vor die Tür stellen will, unterliegt dieser Regel.Warum das bei den eindeutig kommerziell agierenden Scooter-Verleihern anderssein soll, bleibt das Geheimnis des Senats.