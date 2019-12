BERLINER MORGENPOST: Risiko hoch, Nutzen fraglich / Kommentar von Thomas Schubert zu Begegnungszonen

Berlin (ots) - Kurzform: Grüne und Linke in Pankow sagen sich, schon bevor ihrAntrag zur Prüfung einer neuen Begegnungszone am Bahnhof Pankow abgestimmt wird,von der problematischen Pioniertat in Kreuzberg los. Einen "Unfug" wie diegrünen Punkte auf der Bergmannstraße, die Autofahrer zum bedächtigen Tempoanimieren sollten, werde es in Pankow nicht geben, versprechen dieAntragsteller. Das zeigt schon, welch riskanten Weg die Verkehrspolitiker derbeiden stärksten Fraktionen in diesem Bezirk da beschreiten. Die meisten Pendleram Bahnhof Pankow werden es wohl begrüßen, wenn sie eine Passage erhalten, umgeradewegs über die Fahrbahn zu laufen, statt einen Umweg zur entfernten Ampelzu gehen. Aber ein weiteres gescheitertes Experiment, das kann sich Berlin nichtleisten.Der vollständige Kommentar: Es ging nie um etwas anderes als um den Schutz derFußgänger. Wer sollte etwas dagegen sagen? Nur: Diese gute Absicht, sie ging beiden beiden bisherigen Berliner Begegnungszonen, vor allem bei der auf derBergmannstraße in Kreuzberg, unter in skurrilen Spielereien. Wer dort die Paradevon Parklets, Findlingen und grünen Punkten beim Experiment zurVerkehrsberuhigung mit ansah, wähnte sich in einem absurden Theaterstück. Unddass die Testphase für die Verkehrsberuhigung in Kreuzberg etwa 1,7 MillionenEuro verschlang, ist eine schwere Hypothek für alle, die noch eineBegegnungszone ausprobieren möchten. Das sind neuerdings Bezirkspolitiker derGrünen und Linken in Pankow. Schon bevor ihr Antrag zur Prüfung einer neuenBegegnungszone am Bahnhof Pankow abgestimmt wird, sagen sie sich von derproblematischen Pioniertat in Kreuzberg los. Einen "Unfug" wie die grünen Punkteauf der Bergmannstraße, die Autofahrer zum bedächtigen Tempo animieren sollten,werde es in Pankow nicht geben, versprechen die Antragsteller. Das zeigt schon,welch riskanten Weg die Verkehrspolitiker der beiden stärksten Fraktionen indiesem Bezirk da beschreiten. Sie wollen den Verkehr so ordnen, dass sich Busseund Fußgänger an einem stark befahrenen Verkehrsknoten auf der Straßeverletzungsfrei "begegnen" können - und die Pankower damit zufriedener sind alsbei einer traditionellen Querung: mit Zebrastreifen und Ampel. Dass dietraditionelle Lösung schlecht funktioniert, lässt sich jeden Tag besichtigen.Die meisten Pendler am Bahnhof Pankow werden es wohl begrüßen, wenn sie einePassage erhalten, um geradewegs über die Fahrbahn zu laufen, statt einen Umwegzur entfernten Ampel zu gehen. Aber ein weiteres gescheitertes Experiment, daskann sich Berlin nicht leisten.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53614/4456810OTS: BERLINER MORGENPOSTOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell