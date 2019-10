BERLINER MORGENPOST: Richtige Entscheidung / Michael Backfisch zur Vergabe des Friedensnobelpreises

Berlin (ots) - Gefühlt die halbe Menschheit hat der schwedischenKlimaschützerin Greta Thunberg die Daumen für den Friedensnobelpreisgedrückt. Doch viele haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagenund gefleht: Hoffentlich bekommt sie ihn nicht.Die 16-Jährige hat die Auszeichnung zu Recht nicht erhalten - ausmehreren Gründen. Laut dem Testament des Stifters Alfred Nobel sollgewürdigt werden, wer "am besten für die Verbrüderung der Völker" und"die Abschaffung oder Verminderung der stehenden Heere" gewirkt hat.Diese Kriterien treffen auf Greta Thunberg nicht zu. DieUmweltaktivistin hat weder einen Beitrag zur Lösung der Konflikte inSyrien, am Persischen Golf oder im Jemen geliefert, noch hat sieeinen anderen politischen Spannungsherd abgemildert.Was man Greta Thunberg zugutehalten muss: Sie ist ein Katalysatorfür weltweite Diskussionen über Klimapolitik. Sie hat an vielen Ortendas Bewusstsein für die Dringlichkeit der Begrenzung vonTreibhausgasen geschärft. Und sie hat die Defizite des klassischenPolitikbetriebes offengelegt. Missionarischer Eifer - und sei er auchfür eine noch so gute Sache - ersetzt aber nicht das mühsamepolitische Ringen zwischen Washington, Rio, Neu-Delhi und Peking.Vor diesem Hintergrund ist der Friedensnobelpreis für denäthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed eine nachvollziehbareEntscheidung. In Afrika sind autokratische Regime, korrupteGesellschaften und Bürgerkriege der Normalzustand. Abiy hatumfassende Reformen im Osten des Kontinents in Angriff genommen. Erlöste Schritt für Schritt die Fesseln in dem Vielvölkerstaat, derjahrelang mit harter Hand geführt worden war. Der 43-jährigeRegierungschef beendete den Ausnahmezustand, ließ politischeGefangene frei, strich Oppositionsgruppen von der Terrorliste undliberalisierte die Wirtschaft.Ein außenpolitisches Meisterstück ist der Abschluss desFriedensvertrags mit dem Nachbarstaat Eritrea im Juli 2018. BeideLänder, die in einen blutigen Grenzkrieg mit rund 70.000 Totenverstrickt waren, reichten sich die Hand. Die Symbolkraft dieserhistorischen Versöhnung reicht über Äthiopien und Eritrea hinaus.Abiys Kurs des Ausgleichs sorgte im krisengeschüttelten Sudanzumindest für eine Stabilisierung.Das Nobelkomitee hat den politischen Mut Abiys anerkannt. DieMesslatte für den Preis war in der Vergangenheit nicht immererkennbar. So haben sich die Juroren zuweilen von einer hohenErwartungshaltung mitreißen lassen. Bei der Verleihung des Preises anden frischgebackenen US-Präsidenten Barack Obama 2009 etwa warenviele Vorschusslorbeeren im Spiel. Nach der Militarisierung deramerikanischen Außenpolitik unter George W. Bush wurde Obama zurriesigen Projektionsfläche für Sehnsüchte. Am Ende stand oftDesillusionierung.Auch bei der Auszeichnung der 17-jährigen pakistanischen Schülerinund Kinderrechtsaktivistin Malala Yousafzai 2014 ließ sich dasNobelkomitee von Illusionen leiten: Man sah in dem Mädchen, das denislamistischen Talibanmilizen im Kampf für Bildung die Stirn gebotenhatte, ein Vorbild für die Dritte Welt. Doch Malalas HeimatlandAfghanistan versinkt heute wieder im Chaos von Warlords, Clans undKorruption.Der äthiopische Premier Abiy Ahmed hat ein Werk begonnen, das nochlange nicht zu Ende ist. Politische Widerstände, ethnische Spannungenund die Obstruktion der Kräfte, die sich die alte Ordnungzurückwünschen, werden ihm das Leben schwer machen. Aber derFriedensnobelpreis will ein Zeichen setzen. In einer Welt, in der esvon Gewalt, Kriegen und Autokraten wimmelt, gibt es Hoffnung - einbisschen zumindestPressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell