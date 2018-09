BERLINER MORGENPOST: Die Revolution muss warten - Kommentar von Ulrich Kraetzer zum Milieuschutz in Berlin

Berlin (ots) - Wenn eine Volkspartei bei rund 17 Prozentherumdümpelt, muss sie Themen suchen, um ihr Profil zu schärfen. Diekrisengeschüttelte SPD scheint das nun zu tun - und will mit demThema "bezahlbarer Wohnraum" punkten. Der Berliner SPD-FraktionschefRaed Saleh forderte kürzlich sogar eine "mietenpolitischeRevolution". Das ließ aufhorchen.Nun will die einstige Arbeiterpartei den Worten Taten folgenlassen. Die Mietpreisbremse wird verschärft. Und in Berlin sollen"Milieuschutzgebiete" künftig nicht mehr nur von den Bezirken,sondern nach dem Willen von Saleh auch vom Senat festgelegt werden.Luxusmodernisierungen mit satten Mieterhöhungen sollen somit inder gesamten Stadt verboten werden können. Auch die Umwandlung inEigentumswohnungen wäre stadtweit erschwert. Der Senat würde sichzudem ein berlinweites Vorkaufsrecht sichern, um Spekulationsverkäufezu unterbinden.Ob sich die Mietpreisspirale so bremsen ließe? Ein wenig schon.Die Erfahrung zeigt allerdings, dass die Mieten auch in bereitsbestehenden Milieuschutzgebieten kräftig gestiegen sind. Fraglich istzudem, ob die Ausweisung stadtweiter Milieuschutzgebiete mitgeltendem Recht vereinbar wäre.Und Salehs Vorstoß wendet sich einseitig nur an die Mieter undgegen die Investoren, die Berlin so dringend braucht. Die"mietenpolitische Revolution" lässt somit auf sich warten - und aufLandesebene wäre sie ohnehin nicht durchsetzen. Denn die wichtigstenGesetze in der Mietenpolitik fallen in die Zuständigkeit des Bundes.Der Senat könnte sich dagegen in einem Bereich der Wohnungspolitikprofilieren, in dem er auch zuständig ist und in dem noch Luft nachoben ist: Er könnte den Neubau beschleunigen. Das wäre zwar keineRevolution. Aber womöglich wirkungsvoller, als Regulierungsversuchezu präsentieren, die am Praxistest scheitern.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell