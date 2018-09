BERLINER MORGENPOST: Rekordstrafe für die Berliner S-Bahn - Von Joachim Fahrun

Berlin (ots) - Die Berliner S-Bahn wird wegen schlechterLeistungen im letzten Jahr jetzt so stark sanktioniert wie seit dergroßen S-Bahnkrise 2009 nicht mehr. Der Senat kürzt seine Zahlungenan die Bahn-Tochter für 2017 um knapp 22 Millionen Euro. Das geht ausdem Bericht des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB) hervor,den die Senatsverkehrsverwaltung dem Abgeordnetenhaus zugeleitet hat.Das berichtet die Berliner Morgenpost (Montag).Insgesamt sollte die S-Bahn Berlin GmbH aus der Landeskasse fürdie regulär bestellten Fahrten und ein Mehrleistungspaket 270Millionen Euro erhalten. Mehr als acht Prozent dieser Summe werdennun nicht ausgezahlt. Vor allem von den gewünschten und bestelltenZusatzkilometern fuhr die S-Bahn nicht einmal die Hälfte, mitentsprechenden finanziellen Folgen.Insgesamt hat Berlin knapp 30 Millionen Zugkilometer zum Preis vonjeweils 9,14 Euro pro Kilometer für das Regelpaket und 9,94 Euro fürdie Zusatzwünsche bestellt. Die Bahn-Tochter kann den Eingriff desSenats aber verschmerzen. Laut Geschäftsbericht für 2017erwirtschaftete das Unternehmen fast 70 Millionen Euro Überschuss,der an die Konzernmutter Bahn AG floss. Und trotz der Schwierigkeitenwird das Geschäft für die S-Bahn lukrativ bleiben. Für die Jahre 2018und 2019 wächst die Zahlung an die S-Bahn gemäß den geltendenVerkehrsverträgen auf mehr als 290 Millionen Euro.Auch nach dem Ende der S-Bahnkrise sei der Verkehr von derenNachwirkungen beeinflusst, schreibt der VBB in seinem Bericht überden Regional- und S-Bahnverkehr 2017: "Noch immer kann das bestellteVerkehrsangebot nicht in vollem Umfang erbracht werden, und auch dasVorkrisenniveau von 2008 wurde noch nicht wieder erreicht." DieseEinschätzung widerspricht Aussagen des S-Bahnchefs Peter Buchner, derschon 2014 erklärt hatte, dass die Krise überwunden sei.Insgesamt kamen im vergangenen Jahr fast acht Prozent aller Bahnenzu spät, deutlich mehr als ein Jahr zuvor. 2017 hatte nach derAnalyse des VBB auch ganz gut angefangen, ehe die Probleme im Laufedes Jahres zunahmen. Hauptschuld daran trägt die baubedingte Sperrungvon zwei der vier Gleise zwischen Ostkreuz und Ostbahnhof, die nochbis Dezember dieses Jahres andauern soll.Immer mehr Berliner und Besucher bekommen die Probleme zu spüren.Die 436 Millionen Fahrgäste, die die S-Bahn 2017 beförderte,bedeuteten einen Rekord. Zum Vergleich: 2013 waren es noch 402Millionen. Die DB Regio beförderte 2017 27,1 Millionen Fahrgäste, 1,1Millionen mehr als ein Jahr zuvor. 2013 waren nur 18,3 MillionenFahrten gezählt worden. Bei der ODEG wuchsen die Passagierzahlen infünf Jahren von 6,6 auf 8,2 Millionen, bei der NEB fuhren 2,13Millionen Menschen mit, fast doppelt so viele wie im Jahr 2013.Der Pendlerboom schlägt sich also deutlich nieder. Berlin undBrandenburg bemühen sich deshalb, die Verbindungen zwischen demUmland und Berlin zu verbessern. Nach den derzeitigen Plänen istdamit auf den meisten Strecken nicht vor 2030 zu rechnen. LautArbeitsagentur pendeln 180.000 Menschen aus Berlin heraus und 310.000aus Brandenburg in die Stadt hinein. Viele klagen regelmäßig übervöllig überfüllte S-Bahn- und Regionalzüge.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell