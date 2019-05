BERLINER MORGENPOST: Reformblockade ohne Sinn / Kommentar von Joachim Fahrun

Berlin (ots) - In Berlins Politik ist man vor Überraschungen janie gefeit. Dass aber nun die Grünen als Teil der rot-rot-grünenKoalition ein zentrales Vorhaben der Regierung in Frage stellen,klingt schon absurd. Die Modernisierung der Verwaltung, effizientereÄmter und schnellere Behördenentscheidungen sind essenziell fürBerlins Zukunft. Und ein ganz entscheidendes Element dabei ist diebessere Abstimmung und klarere Arbeitsteilung zwischen der Senats-und der Bezirksebene. Schlimm wäre, wenn wegen dieses Streites dieanderen Reformen verzögert oder verhindert würden. Abbau vonDoppelarbeit, schnellere Entscheidungsprozesse, klarere Trennung derpolitischen Steuerung im Senat von der Umsetzung in den Bezirkenbraucht die Stadt dringend. Beharren auf eigenen Kompetenzen gehen zuLasten der Bürger. Das darf nicht sein.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell