BERLINER MORGENPOST: Der Rechtsstaat kostet Geld - Kommentar von Jens Anker über den Personalnotstand in Berlins Anklagebehörde

Berlin (ots) - Die Anklagebehörden in Berlin ächzen unter derArbeitsbelastung. Mit dem Wachstum Berlins wächst auch der Aufwand inden Strafverfolgungsbehörden. Wenn jeder Staatsanwalt rund 600Verfahren pro Jahr betreuen muss, dann sollten die Alarmglockenschrillen.Denn wie ist eine angemessene Strafverfolgung angesichts derFließbandarbeit noch möglich, und wie gründlich können dieStaatsanwälte noch in die Verfahren eintauchen, um der Wahrheit aufdie Spur zu kommen? Auch das Gerechtigkeitsempfinden leidet, wenn einUrteil erst nach vielen Monaten erfolgt.Strafe sollte möglichst unmittelbar nach der Tat erfolgen, umWirkung zu erzielen, lautet eine Grundregel in der Justiz. Eineandere lautet: Der Rechtsstaat kostet Geld. Es hilft nichts, übersteigende Kosten in der Verwaltung zu klagen, denn was in derStaatsanwaltschaft erledigt werden muss, muss auch erledigt werden.Wenn das Gewaltmonopol beim Staat liegt, dann muss er es auchausüben. Eine ausreichend ausgestattete Justiz dient zudem dazu, beiden Ermittlungen Augenhöhe zwischen den Beteiligten herzustellen.Viel zu oft stehen überarbeitete Staatsanwälte hoch spezialisiertenund bestens ausgestatteten Anwälten gegenüber.Wenn jetzt also neue Staatsanwälte eingestellt werden, ist daseine gute Sache. Es stellt sich aber die Frage: Warum erst jetzt?Berlin wächst seit Jahren und auch bei der Polizei wurde spät, aberimmerhin reagiert.Schon längst hätte auf die sich anbahnende Entwicklung maßvollreagiert werden können, entsprechende Appelle aus der Justiz an diePolitik gibt es schon lange. Das hätte den erfreulichen Nebeneffektgehabt, dass sich Amts- und Staatsanwälte ernst genommen fühlen.Diese Chance wurde vergeben.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell