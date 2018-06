BERLINER MORGENPOST: Rechnungshof ernster nehmen / Kommentar von Joachim Fahrun

Berlin (ots) - Rechnungshöfe können mächtige Behörden sein. Siekönnen Missstände und Misswirtschaft aufdecken und Politiker zitternlassen. Berlin wird nach sehr verbreiteter Wahrnehmung von nichtoptimal arbeitenden Ämtern geplagt. Ein weites Feld also für denLandesrechnungshof, der am Freitag seinen Jahresbericht vorgelegthat. Die Prüfer haben sich vor allem auf ineffiziente Prozesse,mangelhafte Kontrollen und zielloses Agieren in den Behördenkonzentriert. Mangelnde Steuerung ist ein politisches Problem inBerlin. Am Ende ist hier das Parlament gefordert. Jede einzelneBeanstandung des Rechnungshofes bietet eine Vorlage für dieVolksvertreter, auf wirkliche Verbesserungen zu drängen. Dasgeschieht aber aus unerfindlichen Gründen nur sehr zögerlich.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell