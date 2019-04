BERLINER MORGENPOST: Ein Rauswurf aus der Not / Kommentar von Gilbert Schomaker zu Staatssekretär Rackles

Berlin (ots) - Kurzform: Der Druck, der auf Scheeres lastet, istgroß. Sie selbst gilt als einer der Schwachpunkte in der Riege derSPD-Senatoren. In Beliebtheitsumfragen belegt sie regelmäßig denletzten Platz. Obwohl die Bildungspolitik eigentlich ein Kernthemader Berliner SPD ist, kann die Partei von ihrer Senatorin nichtprofitieren. Ganz im Gegenteil: Viele Berliner sind unzufrieden mitder Situation an den Schulen. Scheeres will zweieinhalb Jahre vor dernächsten Wahl eine neue Offensive starten, um die Schulqualität zuverbessern. Das soll die Hauptaufgabe des neuen Staatssekretärswerden. Gleichzeitig muss er den Neubau von Dutzenden Schulenorganisieren. Eine Mammutaufgabe. Der Senatorin und der SPD läuft dieZeit davon. Vielleicht läuft sie auch ab.Der vollständige Kommentar: Und wieder muss ein Staatssekretär imBerliner Senat gehen. Am gestrigen Montag traf esBildungsstaatssekretär Mark Rackles (SPD). Schulsenatorin SandraScheeres (SPD) traut ihrem wichtigsten Mann in der Verwaltungoffenbar nicht mehr zu, die Bildungspolitik in Berlin in ihrem Sinnevoranzubringen. Rackles war sicherlich kein bequemer Staatssekretär.Er lag bei der Verbeamtung von Lehrern mit seiner Chefin über Kreuz.Scheeres wollte den Status wieder einführen, Rackles und mit ihm dieMehrheit der SPD waren auf dem Parteitag vor gut einer Woche dagegen.Das brachte der Senatorin eine schmerzvolle Niederlage ein. Es waraber offenbar nicht nur dieser Punkt, der den Ausschlag gab. Man habesich zusammengesetzt und keine Grundlage mehr für eine weitereZusammenarbeit gesehen, hieß es. Weil es eine Vielzahl vonMeinungsverschiedenheiten gab. Der Wechsel zeigt aber auch: DerDruck, der auf Scheeres lastet, ist groß. Sie selbst gilt als einerder Schwachpunkte in der Riege der SPD-Senatoren. InBeliebtheitsumfragen belegt sie regelmäßig den letzten Platz. Obwohldie Bildungspolitik eigentlich ein Kernthema der Berliner SPD ist,kann die Partei von ihrer Senatorin nicht profitieren. Ganz imGegenteil: Viele Berliner sind unzufrieden mit der Situation an denSchulen. Es fällt immer noch zu viel Unterricht aus oder wird vonLehrern gegeben, die das Fach nicht kennen. Zudem sollenQuereinsteiger die Misere beim Nachwuchs mindern, was dem Unterrichthäufig nicht gut tut - bei allem Engagement der Neuen. Scheeres willzweieinhalb Jahre vor der nächsten Wahl eine neue Offensive starten,um die Schulqualität zu verbessern. Das soll die Hauptaufgabe desneuen Staatssekretärs werden. Gleichzeitig muss er den Neubau vonDutzenden Schulen organisieren. Eine Mammutaufgabe. Der Senatorin undder SPD läuft die Zeit davon. Vielleicht läuft sie auch ab.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell