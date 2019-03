BERLINER MORGENPOST: Rasern droht die Höchststrafe - Kommentar von Gilbert Schomaker zum Mord-Urteil gegen zwei Berliner Raser

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Der Vorsitzende Richter im Raserprozess fand klareWorte in seiner Urteilsbegründung: Wie ein Projektil mit hoherZerstörungskraft seien die Autos der beiden Angeklagten über denKurfürstendamm gerast. Am Ende war ein Unschuldiger tot.Das Wort Projektil fiel am gestrigen Dienstag nicht zufällig. Dennin dem spektakulären Prozess um die beiden 30 und 27 Jahre altenFahrer ging es nicht um irgendein Verkehrsdelikt. Wie Waffen nutztensie ihre hochmotorisierten Autos, um sich auf einer öffentlichenStraße mitten in Berlin zu duellieren. Die Staatsanwaltschaft hatteauf Mord plädiert - und das Gericht folgte ihr. Die Richter erkanntenals Mordmerkmal eine besondere Heimtücke der Tat, weil das Opfer ohneChance war.Es ist ein richtungsweisendes Urteil, das das Landgericht nun imzweiten Anlauf fällt. Lebenslänglich gehen die beiden Verurteiltenins Gefängnis. Nach der Verschärfung der Gesetze für illegaleAutorennen ist dieses Urteil nun ein weiterer Schritt, um derRaserszene Herr zu werden.Wer in ein Auto steigt und seinen hochmotorisierten Pkw zu einerWaffe werden lässt, indem er viel zu schnell durch die Stadt fährt,der muss mit der Höchststrafe rechnen. Das war bis jetzt anders.Jahrzehntelang galt Rasen als Kavaliersdelikt, Unfälle ereignetensich halt hin und wieder. Fast mit einem Achselzucken wurde dashingenommen. Doch nun ändert sich die Rechtsprechung. Dank einermutigen Justiz. Ob dadurch die Straßen wirklich sicherer werden, istnoch offen. Aber die Raser wissen jetzt, was ihnen droht.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell