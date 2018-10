BERLINER MORGENPOST: Prinzip Hoffnung - Kommentar von Björn Hartmann zum Kompromiss im Diesel-Streit

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Berlin (ots) - Vordergründig sieht der Kompromiss, den CDU, CSUund SPD da zusammengeschraubt haben, sehr schön aus: Angebote derAutoindustrie für Dieselfahrer in besonders mit Stockoxidenbelasteten Regionen, Angebote der Autoindustrie an Besitzer ältererDiesel, auf sauberere neue umzusteigen, Hardware-Nachrüstungen derAutoindustrie für schmutzige Diesel.Doch wirklich durchsetzen lässt sich das alles nicht. Zum einenmuss die Autoindustrie auch wollen - unwahrscheinlich, dass sie etwastut, was Geld kostet, aber eher nichts einbringt. Vor allem beiNachrüstungen sind die Hersteller skeptisch.Zum Zweiten müssen auch die Fahrer der entsprechenden Dieselwollen. Und da sind Zweifel berechtigt: Denn selbst mit 5000 oder10.000 Euro Rabatt für einen Neuwagen müsste ein Dieselfahrer immernoch ordentlich Geld drauflegen.Zum Dritten: Wenn weder Autoindustrie noch Kunden wirklich wollen,hat die Bundesregierung keine Handhabe, das mühsam geschnürteGesamtpaket der Koalition per Gesetz durchzusetzen. So setzt diegroße Koalition auf das Prinzip Hoffnung.Ganz nebenbei fragt sich natürlich der Dieselfahrer in Berlin, inBrandenburg oder in Frankfurt am Main, warum der Dieselfahrer inHamburg oder Stuttgart andere Tauschangebote bekommt als er selbst.Oder genauer: Auf dem Land dürfen die Dieselfahrer weiterhin dieLuft verpesten, in Städten mit besonders hoher Stickoxidbelastungsollen doch bitte, bitte alle an die Umwelt denken. Eine gute, klareLösung, die dem Wähler auch zu vermitteln wäre, sieht anders aus.