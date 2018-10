BERLINER MORGENPOST: Pragmatismus im Untergrund - Kommentar von Joachim Fahrun zum Kompromiss für Obdachlosenschlafplätze in Berlins U-Bahnhöfen

Berlin (ots) - Manchmal hilft es ja, einfach miteinander zusprechen. So war es auch zwischen der BVG-Vorstandschefin SigridNikutta und der Sozialsenatorin Elke Breitenbach. Nikutta hatte voreiner Weile überraschend verkündet, sie wolle die U-Bahnhöfe nichtlänger als Schlafplätze für Obdachlose öffnen.Die Linken-Politikerin Breitenbach hatte durchaus Verständnis fürdiese Position, schließlich seien die Verkehrsbetriebe ja nicht fürdie Betreuung von Obdachlosen zuständig, sondern um Berliner undTouristen von A nach B zu transportieren.Schließlich siegte aber der Pragmatismus. Denn viele Obdachlosescheuen eben trotz aller Angebote den Gang in die Notunterkünfte. Siemachen draußen Platte, solange es das Wetter irgendwie zulässt. Undwenn es schneit und friert, suchen sie eben Schutz dort, wo es ihnenals erstes möglich ist, also gerne in U-Bahnhöfen. Das kann manbeklagen, aber es ist so. Und wenn man für diese Menschen etwas tunmöchte, dann sollte man diese Gewohnheiten achten.Und so ist es folgerichtig, einen Kompromiss zu schmieden. DieObdachlosen dürfen zwar im Untergrund schlafen, aber eben nur nochdort, wo keine Züge verkehren. Zusätzlich sollen die neuenSchlafplätze genutzt werden, damit Sozialarbeiter die Menschen dortaufsuchen können und ihnen weitere Unterstützung anbieten. Dasklingt alles gut und richtig so.Das wichtigste ist, dass nie wieder Menschen auf Berlins Straßenerfrieren. Verwaltung und Jobcenter sollten dringend Sorge dafürtragen, dass angesichts der Wohnungsnot nicht noch mehr Menschen aufder Straße landen.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell