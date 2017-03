BERLINER MORGENPOST: Politische Bruchpiloten / Leitartikel von Jochim Stoltenberg

Berlin (ots) - Berlin zahlt, und die Republik spottet weiter.Jeden Monat rund 15 Millionen Euro müssen Berlins Steuerzahler fürden 37 Prozent Anteil der Hauptstadt an Deutschlands peinlichsterBaustelle BER berappen. Nachdem in Hamburg die Elbphilharmonie alsandere Baustellen-Lachnummer doch noch fertig wurde, verbockt inSchönefeld die Politik das seit Jahren überfällige glückliche Finaleunverdrossen weiter. Wenn Politiker einen Flughafen bauen, scheinensie aus Fehlern partout nichts lernen zu wollen. Nun muss Müller alsAufsichtsratsvorsitzender lösen, was er und seine Kollegen einmalmehr am BER angerichtet haben. Zur beschleunigten Lösung dertechnischen Probleme trägt all das nicht bei. Und damit wackelt auchschon wieder der nächste ersehnte Eröffnungstermin 2018.Den ganzen Leitartikel unter www.morgenpost.de/meinung/article209835041/Dieser-Fehler-legte-das-Scheitern-am-BER-schon-2006-an.htmlPressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell