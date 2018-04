BERLINER MORGENPOST: Der Plan steht, bitte loslegen! Kommentar von Isabell Jürgens

Berlin (ots) - Angesichts des enormen Sanierungsstaus, der sich inden vergangenen Jahren aufgebaut und dazu geführt hat, dass vieleunserer Kinder in völlig vergammelten Gebäuden unterrichtet werden,scheint die Summe von 5,5 Milliarden Euro, die in den kommenden zehnJahren in Sanierung und Neubau von Schulen fließen sollen,keinesfalls zu hoch gegriffen.Und es ist gut, dass der Senat nun endlich den Sanierungsfahrplanvorgelegt hat. Damit wird für Lehrer, Schüler und Eltern erstmalstransparent gemacht, was, wann und an welcher Schule in Angriffgenommen werden soll.Die Erwartungen an die von Rot-Rot-Grün groß angekündigteSchulbauoffensive sind entsprechend hoch. Jetzt müssen dieBauabteilungen des Senats, der Bezirke und der für größereBauvorhaben ins Boot geholten Howoge aber auch schleunigst liefern.Misstrauisch macht, dass für den ersten Controlling-Bericht nichtalle zwölf Bezirke die geforderten Unterlagen rechtzeitig beibringenkonnten. Das ist hoffentlich kein schlechtes Omen, denn ein Scheiternkönnen sich weder der Senat noch die Bezirke leisten.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell