BERLINER MORGENPOST: Plätze allein reichen nicht / Kommentar von Andreas Abel zu Holz-Kitas

Der vollständige Leitartikel: Der Senat schafft neue Kitaplätze.3400 Kinder werden bald in Einrichtungen betreut, die in Holzbauweiseaus Fertigteilen errichtet werden. Das geht schnell und ist relativkostengünstig. Dennoch wird gegen die Typenbauten auch Kritik laut.Sie seien uniform, es werde keine Rücksicht darauf genommen, ob sieauch in die Umgebung passen. Kurzum: Sie stellten keine guteArchitektur dar. Das mag im einen oder anderen Fall so sein, wirdaber die Eltern, die dringend Betreuungsplätze für ihre Kindersuchen, wenig überzeugen. Hier müssen Prioritäten gesetzt werden, undder Plan, modulare Bauten zu errichten, ist richtig. Zumal dieHolzbauten keine per se "hässlichen Klötze" darstellen. Und einOrtsbild wird nicht von vornherein nur dadurch verschandelt, dasseine Kita desselben Typs baugleich in einem anderen Bezirk steht.Wichtiger ist, dass mit den Holz-Schnellbau-Kitas längst nicht alleProbleme gelöst sind. Bis zum Ende der Legislaturperiode 2021 müsstennoch mehr als 20.000 weitere Kitaplätze geschaffen werden, um denBedarf komplett abzudecken. Da sind die 3400 Plätze in der"Holzklasse" ein wichtiger Teil, aber eben nur ein Teil. Undschließlich nutzen alle neuen Kitaplätze auch nur dann etwas, wennsie ausreichend mit Erziehern und Erzieherinnen ausgerüstet werden.Das ist nach wie vor das größte Problem im Berliner Kitabereich, undvon einer tatsächlichen Entspannung ist man noch weit entfernt.Ausgebildete Fachkräfte mit Quereinsteigern und anderen "geeignetenPersonen" zu ergänzen, ist, zumindest auf etliche Jahre,unumgänglich. Aber schon jetzt werden die definiertenQuereinsteigerquoten gar nicht erreicht. Es bleibt dabei: Solangesich nichts Grundlegendes an der unzureichenden Bezahlung derErzieher und Erzieherinnen ändert und solange der Quereinstieg dieInteressenten vor finanzielle Probleme stellt, wird diePersonalmisere andauern.