BERLINER MORGENPOST: Partner von Zeit zu Zeit - Leitartikel von Michael Backfisch

Berlin (ots) - Inmitten des weltpolitischen Trump-Donnerwettersist Bundeskanzlerin Angela Merkel auf der Suche nach neuen Partnern,in Teilbereichen zumindest. Beim Treffen mit Russlands PräsidentWladimir Putin im Schwarzmeer-Badeort Sotschi am Freitag gab esimmerhin Anknüpfungspunkte.US-Präsident Donald Trump hat etwas geschafft, was keinem seinerVorgänger gelungen ist: Er hat die transatlantischen Beziehungen vonGrund auf erschüttert. Trump ist ein Zerstörer, der sich mit einemobsessiven Drang daran macht, die großen Projekte seines VorgängersBarack Obama kaputtzuhauen.Der hohe Krawall-Faktor in Washington treibt Merkel RichtungOsten: Heute Sotschi, eine Woche später trifft sie in Peking denchinesischen Staatschef Xi Jinping. Auch hier geht es umGemeinsamkeiten in der Iran-Frage und mehr wirtschaftlicheZusammenarbeit.Doch vor Illusionen muss gewarnt werden. Eine tiefergehendestrategische Partnerschaft mit Russland oder China ist nicht inSicht. Zu weit liegen etwa die Meinungen im Syrien-Konfliktauseinander. Auch beim Ukraine-Thema sind die Unterschiedeunverändert groß. In Moskau denkt man nicht im Traum daran, dieannektierte Krim zurückzugeben. Und wie das Minsker Abkommenumgesetzt werden soll, bleibt heftig umstritten.