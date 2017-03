BERLINER MORGENPOST: Ohne Gesetz kein Taser-Einsatz / Kommentar von Alexander Dinger zu Taser

Berlin (ots) - Während Experten, Politiker und Wissenschaftlerüber Paragrafen und Auslegungen philosophieren, sind auf den Straßender Hauptstadt etwa 20 speziell ausgebildete Polizisten mit dem Taserbereits im Einsatz. Sie müssen in Sekundenbruchteilen Entscheidungentreffen, die weitreichende Konsequenzen haben können. Wie also sollensich Polizisten in der Hauptstadt verhalten, wenn sich nicht einmalExperten, die sich wochenlang mit dem Thema theoretischauseinandersetzen, einig sind? Bis jetzt wurde der Taser in Berlinnoch nicht eingesetzt. Man kann den Testpolizisten nur raten, es biszur zweifelsfreien Klärung der Rechtslage auch dabei zu belassen.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell