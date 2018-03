BERLINER MORGENPOST: Obdachlosigkeit macht krank / Kommentar von Lorenz Vossen zu Obdachlose

Berlin (ots) - Kurzform: Das Leben auf der Straße zehrt an derGesundheit, die Lebenserwartung von wohnungslosen Menschen liegt 25bis 30 Jahre unter dem Bevölkerungsdurchschnitt. Obdachlose bräuchtendeshalb eigentlich gesonderte Behandlungen, doch das Gegenteil istder Fall. Viele haben nicht mal eine Krankenversicherung, besondersaus Osteuropa Zugereiste. Und in den Krankenhäusern will man sie alsPatienten in der Regel auch nicht lange behalten. Dieses Problemlässt sich nur lösen, wenn die Hilfsorganisationen Fachpersonalbekommen, das entsprechend entlohnt wird. Vier Millionen Eurozusätzlich wurde den Trägern im aktuellen Doppelhaushaltzugesprochen, geschätzt wird aber, dass es eher 25 Millionen Eurosein müssten. Auch muss der Senat, Stichwort Obdachlosentourismus,Kontakt zu den Herkunftsländern der Menschen suchen und mit dieseneinen Weg finden, dass ihre Staatsangehörigen nicht mehr in Strömennach Berlin kommen.Der vollständige Kommentar: Wer in den Maßregelvollzug kommt, hatnoch Glück, heißt es. Die Perversion dieses Umstands unterstreichtdie Dramatik der Lage. Wer als Obdachloser eine psychische Erkrankunghat, sollte also straffällig werden, weil er unter Haftbedingungeneine angemessene Behandlung bekommt. Da kann irgendetwas nichtstimmen. Tatsächlich hat nicht nur die Zahl der Obdachlosen in Berlin- bis zu 6000 sind es laut Schätzungen - zugenommen, parallel hatsich auch ihr Zustand verschlechtert. Die Kältehilfe warnt, dass esauffällig viele psychische und Suchterkrankungen gibt. DieBahnhofsmission am Zoo schätzt, dass konstant rund 1000 Menschenstark erkältet sind und Fieber haben. Dazu kommt eine gestiegene ZahlRollstuhlfahrer, mit denen die Helfer in denWohltätigkeitsorganisationen oft überfordert sind. Ebenfalls einProblem: Tuberkulose. Einige sterben wegen verschleppterLungenentzündungen. Das Leben auf der Straße zehrt an der Gesundheit,die Lebenserwartung von wohnungslosen Menschen liegt 25 bis 30 Jahreunter dem Bevölkerungsdurchschnitt. Obdachlose bräuchten deshalbeigentlich gesonderte Behandlungen, doch das Gegenteil ist der Fall.Viele haben nicht mal eine Krankenversicherung, besonders ausOsteuropa Zugereiste. Und in den Krankenhäusern will man sie alsPatienten in der Regel auch nicht lange behalten. Dieses Problemlässt sich nur lösen, wenn die Hilfsorganisationen Fachpersonalbekommen, das entsprechend entlohnt wird. Vier Millionen Eurozusätzlich wurde den Trägern im aktuellen Doppelhaushaltzugesprochen, geschätzt wird aber, dass es eher 25 Millionen Eurosein müssten. Auch muss der Senat, Stichwort Obdachlosentourismus,Kontakt zu den Herkunftsländern der Menschen suchen und mit dieseneinen Weg finden, dass ihre Staatsangehörigen nicht mehr in Strömennach Berlin kommen.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell