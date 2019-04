BERLINER MORGENPOST: Nur das Geld tut ihnen weh! / Kommentar von Alexander Dinger zu Clans

Berlin (ots) - Kurzform: Fakt ist: Nur der Verlust des Geldes tutden Kriminellen weh. Nicht ohne Grund gibt es in kriminellen Milieusden Spruch, dass Knast Männer mache. Müssen Schwerstkriminelle aberden Verlust ihres Vermögens befürchten oder sich ein Monatsticket amFahrkartenautomaten kaufen, ist es mit der Männlichkeit schnelldahin. Nichts schmerzt schlimmer als der Verlust der Statussymbole.Der vollständige Kommentar: Wer die Finanzströme zum Versiegenbringt, trocknet auch die Sümpfe der organisierten Kriminalität aus.Es ist völlig richtig, dass die Staatsanwaltschaft sich aufunsicheres Terrain begibt und bei den 77 Clan-Immobilien sozusagen ineinem zweiten Schritt nun auch die Mieteinnahmen beschlagnahmt. Eskann natürlich sein, dass das später in höchstrichterlicherRechtsprechung zerpflückt wird. Aber: Wer nichts wagt, der nichtsgewinnt. Und: Die Bedenkenträger sind immer in der Überzahl. Faktist: Nur der Verlust des Geldes tut den Kriminellen weh. Nicht ohneGrund gibt es in kriminellen Milieus den Spruch, dass Knast Männermache. Müssen Schwerstkriminelle aber den Verlust ihres Vermögensbefürchten oder sich ein Monatsticket am Fahrkartenautomaten kaufen,ist es mit der Männlichkeit schnell dahin. Nichts schmerzt schlimmerals der Verlust der Statussymbole. Allerdings gilt die Feststellungfür alle Arten der organisierten Kriminalität. Erfahrene Ermittlersagen, dass die Clan-Kriminalität vergleichbar ist mit einemmittelständischen Familienbetrieb. Die italienischeMafia-Organisation Ndrangheta ist hingegen ein milliardenschwererglobaler Konzern. Im Gegensatz zum prolligen Gehabe von Clanpaten,die mit dicker Rolex und großem Auto durch die Stadt rollen, verhältsich die kalabrische Mafia ruhig und agiert im Verborgenen. Was sienicht gebrauchen kann, ist Aufmerksamkeit. Denn Aufmerksamkeitbehindert die Geschäfte nachhaltig. Um Geldströme, die vom illegalenin den legalen Kreislauf geschleust werden sollen, zu erkennen,braucht es hoch spezialisierte Finanzexperten, was wiederumWunschdenken ist, wenn Polizeibehörden und Staatsanwaltschaften soausgestattet sind wie es derzeit der Fall ist. Wer hier nicht schnellund im großen Stil nachbessert, wird den Kampf gegen die Kriminellenverlieren.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell