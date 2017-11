BERLINER MORGENPOST: Nur die Anwälte profitieren - Kommentar von Joachim Fahrun

Berlin (ots) - Seit sechs Jahren versucht Berlin, die Konzessionfür den Betrieb des Stromnetzes für die nächsten Jahre ordentlich zuvergeben. Dass Berlin nun vor dem Landgericht siegte und Vattenfalldaran gehindert wurde, wegen seiner Kritik an den Wertungskriterieneine Rücksetzung des Vergabeverfahrens zu erzwingen, beeinflusst dieHängepartie in diesem Milliardenpoker kaum.Für Vattenfall Deutschland und auch für die zum Teil derVattenfall gehörende Gasag stellt der Netzbetrieb in der Hauptstadteinen Kern ihrer Aktivitäten und einen wichtigen Beitrag zu ihrenGewinnen dar. Deshalb werden die Konzerne bis zum Letzten um dieseKonzessionen kämpfen.Auf der anderen Seite steht die Mehrheit der Berliner Politik undwohl auch der Bürger, die einen kommunalen Einfluss auf die Netzebefürworten. Von Übel ist, dass beiden Seiten nicht gelingt, sichüber den Gesamtkomplex Energieversorgung Berlins zu verständigen.Für eine saubere Zukunft wäre es wichtig, möglichst schnell undkoordiniert an der regionalen Energiewende zu arbeiten. Dass diesnicht geschieht, freut vor allem die teuren Anwälte.Der ganze Kommentar im Internet unter: www.morgenpost.de/212543461Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell