BERLINER MORGENPOST: Notstand beim Klimaschutz / Kommentar von Joachim Fahrun

Der vollständige Kommentar: Ein Notstand verlangt sofortigesHandeln. In einer solchen Situation verschieben sich die Prioritäten.Alle Ressourcen werden auf das Ziel konzentriert, wieder normale,tragbare Verhältnisse zu schaffen. In Deutschland ist er noch nichtso richtig zu spüren, der Klimanotstand, den jetztKlimaschutz-Aktivisten auch in Berlin ausrufen. Auf einerversinkenden Insel im Pazifik, an der immer wieder überfluteten Küstevon Bangladesch oder in der austrocknenden Sahelzone sieht das aberanders aus. Und auch hierzulande fürchten viele Bauern inzwischenmassive Schäden, die ein zweiter Dürresommer in Folge für siebedeuten könnte. Ein Verbot von Osterfeuern wegen der Waldbrandgefahrdarf im Frühjahr durchaus als Warnzeichen gesehen werden. Von mehrStürmen und Starkregen gar nicht zu reden. Nun ist der Klimanotstandsicher nicht das einzige Problem, das es in Berlin anzupacken gilt.Es gibt sozialen Notstand. Auch ein Bildungsnotstand ließe sichsicher angesichts steigender Schulabbrecherzahlen ausrufen. Abernicht nur protestierende Schüler fragen sich zu Recht, warum denndie Politik in Deutschland und auch in Berlin so zögerlich agiert, umden Ausstoß des Treibhausgases Kohlendioxid zu stoppen. Es ist völliglegitim, die Politiker daran zu erinnern, dass sie wenigstens ihremit großer Geste verkündeten Klimaziele einhalten sollten. Wenn vielePolitiker das nicht möchten, weil andere Dinge wichtiger sind, dannmüssen sie das sagen. Die Wähler können dann entscheiden, was siedavon halten. Aber sich als Klimaschützer zu gebärden undgleichzeitig zuzuschauen, wie man unter der selbst aufgelegten Lattehindurch springt, das geht nicht.