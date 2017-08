BERLINER MORGENPOST: Noch viel Luft nach oben / Leitartikel von Andreas Abel zu Berliner Kitas

Berlin (ots) - Es braucht weitere Anreize, um Menschen für denErzieherberuf zu begeistern. Dazu gehört auch ein angenehmesArbeitsumfeld, die Berliner Kitas aber schieben einenmilliardenschweren Sanierungsstau vor sich her. Und dazu gehört aucheine Gruppengröße, die es den Erzieherinnen ermöglicht, angemessenauf die Kinder eingehen zu können. Insofern ist derBetreuungsschlüssel natürlich wichtig, für Personal wie für Kinder.Damit die Kitas all das bezahlen können, muss der Senat die belegtenPlätze zu hundert Prozent finanzieren und nicht nur zu 93 Prozent. Ermuss sich um den Flächenbedarf kümmern, denn den Kitausbau bedrohtauch, dass Trägern geeignete Räume für neue Kitas fehlen oder ihnengekündigt wird. Es müssen mehr Kitas auf landeseigenen Grundstückengebaut werden. Also viel zu tun - und kein Anlass zurSelbstzufriedenheit.Der vollständige Leitartikel unter: morgenpost.de/211739939Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell