BERLINER MORGENPOST: Nichts läuft rund am BER / Kommentar von Christine Richter

Berlin (ots) - Viele haben es schon vermutet, nun werden sie durchein Gutachten der Unternehmensberatung Roland Berger bestätigt: DerBER wird wohl nicht im Sommer 2018 eröffnen, sondern frühestens einJahr später. Die Wahrscheinlichkeit, dass der BER im Sommer 2018eröffnen könne, liege bei drei Prozent, so die Analysten von RolandBerger. Seit Montag ist Flughafenchef Karsten Mühlenfeld weg, nunbestimmt Engelbert Lütke Daldrup die Geschicke am BER. StrukturelleFragen in der BER-Geschäftsführung wurden dagegen nicht geklärt, diePolitik mischt weiter mit, leider auch operativ. Und weil das allesnoch nicht schlimm genug ist, muss man auch das stets bedenken: Wennder BER im Jahr 2019 eröffnet, ist er mehr als acht Jahre veraltet,hat mehr als sechs Milliarden Euro gekostet - und ist viel zu klein.Der ganze Kommentar unter http://www.morgenpost.de/meinung/article209872253/Nichts-laeuft-rund-am-BER.htmlPressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell