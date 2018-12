BERLINER MORGENPOST: Nichts gelernt? / Leitartikel von Kerstin Münstermann

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Mit der weihnachtlichen Ruhe war es in der großenKoalition schnell vorbei: Nach dem Wechsel an der CDU-Spitze vonBundeskanzlerin Angela Merkel zu Annegret Kramp-Karrenbauer ist diePartei alles andere als mit sich im Reinen. Sie diskutiert vielmehrdie Einbindung des unterlegenen Kandidaten Friedrich Merz, ob alsMinister, Kanzlerkandidat oder Landeschef. Gerade das Jahr 2018müsste den Parteien vor Augen geführt haben, was passiert, wennPolitik nur noch aus Machtfragen und persönlichen Befindlichkeitenbesteht. Stattdessen muss es im kommenden Jahr um Inhalte gehen: Derdrohende ungeordnete Brexit, ein möglicher Wirtschaftsabschwung, dieBekämpfung der Umweltverschmutzung, Fachkräftemangel, Digitalstau,Pflegenotstand - die Liste kann erweitert werden. Ist es da wirklichdas Politikpersonal, um das es geht?Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell