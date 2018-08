BERLINER MORGENPOST: Nicht ohne die Russen / Leitartikel von Jörg Quoos zum Putin-Besuch

Berlin (ots) - Kurzform: Deutschland braucht Russland und muss mitdiesem komplizierten Partner angemessen umgehen. Und angemessen kannnur heißen: Keinen Millimeter nachgeben beim ThemaVölkerrechtsverletzungen und Souveränität des westlichenVerteidigungsbündnisses. Aber es braucht wieder mehr Sensibilität undmehr Rücksicht auf Stolz und Befindlichkeit der Russen. Das Gemäkelum den angeblich überzogenen Empfang auf Schloss Meseberg zeigt, wiekleinlich und geschichtsvergessen manche in Deutschland Außenpolitikbetreiben. Der russischen Nation formal die Ehre zu erweisen, istnicht devot, sondern klug. Man muss kein Spitzendiplomat sein, um zuwissen: Mit einem Gast, der sich wertgeschätzt fühlt, lässt sichbesser verhandeln. Das gilt ganz besonders für die Russen.Der vollständige Leitartikel: Ein russischer Präsident zu Gast inDeutschland. Vor wenigen Jahren war das fast Routine, heute ist eswieder ein heikles diplomatisches Großmanöver. Das liegt am heutigenRussland, seinem Präsidenten, aber ganz besonders an unsereraktuellen Weltordnung. Sie ändert sich derart disruptiv, dass auchdas Verhältnis Deutschlands zu Russland davon nicht unberührt bleibenkann. Die Kanzlerin ist dabei die Letzte, der man zu vielBlauäugigkeit im Umgang mit dem Russen vorwerfen kann. Angela Merkelmisstraut Wladimir Putin seit seinem ersten Tag als Präsident. Siekennt ihn - und seine vielen Gesichter - aus unzähligen persönlichenBegegnungen. Niemand kann so gut wie die im Osten aufgewachseneWissenschaftlerin seine frühere Rolle als KGB-Mann in Dresdeneinordnen. Auch deshalb ist Merkel für Putin eine schwierige undwichtige Partnerin zugleich. Die Kanzlerin tut gut daran - wiegestern in Meseberg -, ihren Draht zu Putin zu verbessern.Deutschland braucht Russland und muss mit diesem kompliziertenPartner angemessen umgehen. Und angemessen kann nur heißen: KeinenMillimeter nachgeben beim Thema Völkerrechtsverletzungen undSouveränität des westlichen Verteidigungsbündnisses. Aber es brauchtwieder mehr Sensibilität und mehr Rücksicht auf Stolz undBefindlichkeit der Russen. Das Gemäkel um den angeblich überzogenenEmpfang auf Schloss Meseberg zeigt, wie kleinlich undgeschichtsvergessen manche in Deutschland Außenpolitik betreiben. Derrussischen Nation formal die Ehre zu erweisen, ist nicht devot,sondern klug. Man muss kein Spitzendiplomat sein, um zu wissen: Miteinem Gast, der sich wertgeschätzt fühlt, lässt sich besserverhandeln. Das gilt ganz besonders für die Russen. US-PräsidentObama war es, der in einer Mischung aus Arroganz und DummheitRussland als unberechenbare Weltmacht wieder ins Spiel gebracht hat.Sein Urteil, Russland sei klein, schwach, produziere nichtsVernünftiges und sei höchstens eine Regionalmacht, hat den russischenBären schrill geweckt. Mit dieser Regionalmacht hat die Welt wiedereine Menge zu tun. In der Ukraine, in Syrien, an den Nato-Grenzen undin den weltweiten Computernetzwerken. Die Kanzlerin hat dies erkanntund bemüht sich aus taktischen Gründen um eine Aufwertung der Russen.Das Land sei "ein Akteur, ohne den die Lösung verschiedenerinternationaler Probleme nicht möglich ist", ließ sie vor dem Treffensperrig verlauten. Sie könnte auch einfacher sagen: "Ohne die Russenläuft nichts." Da wird Putin hinter den schweren Schlosstüren nichtwidersprochen haben. Nicht nur im Krimkonflikt muss es endlich zuFortschritten kommen. Auch in Syrien hat Russland eineSchlüsselrolle. Wer ein Blutbad unter Zivilisten in dereingekesselten Stadt Idlib verhindern will, muss die Russen alsSchutzmacht Assads an ihre Verantwortung erinnern und rechtzeitigKonsequenzen aufzeigen. Angela Merkels neue Zuwendung zu Putin hatsicher auch mit dem Liebesentzug in Washington zu tun. Es ist keinGeheimnis, dass Merkel sogar mit dem schwierigen Russen persönlichmehr anfangen kann als mit dem zornigen Mann aus dem Weißen Haus.Trump war gestern Russlands Freund, heute ist er Gegner. Die nächsteVolte ist nur einen Tweet entfernt. Dieses Hin und Her ist gefährlichund daher sind beständige, ernsthafte Kontakte zu Russland der besteWeg hin zu mehr Sicherheit und Stabilität. Das Treffen imsommerlichen Meseberg war dabei ein wichtiger Schritt.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell