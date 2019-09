BERLINER MORGENPOST: Neutralität ist wichtig / Kommentar von Joachim Fahrun

Berlin (ots) - Menschen wegen eines Stücks Stoff auf dem Kopf denZugang zu einem gerade bei jungen Frauen beliebten Beruf zuverwehren, ist ein erheblicher Eingriff in ihre persönliche Freiheit.Das sollte stets bedenken, wer über das Verbot religiöser Symbole fürLehrkräfte an Berlins Schulen diskutiert. Dennoch ist es richtig,religiöse Symbole aus Berliner Schulen herauszuhalten. Wer sich miteinem Kopftuch als fromme Muslima bekennt, wird zweifelnden Mädchenim Konfliktfall nicht unvoreingenommen gegenübertreten können. DieRegelung muss aber nicht nur für das Kopftuch, sondern auch für Kreuzund Kippa gelten. Berlins Neutralitätsgesetz macht da - anders alsdie Gesetze in anderen Ländern - zurecht keinen Unterschied. Das istseine Stärke in der politischen Auseinandersetzung ebenso wie in derjuristischen Bewertung.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell